Dos partidos a Andreas Pereira

O prospera el recurso presentado por el Granada Club de Fútbol al Comité de Apelación de la RFEF, o tendrá un problema importante con el que lidiar en los dos próximos partidos. Andreas Pereira fue castigado ayer con dos encuentros por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol por su expulsión el viernes contra el Betis, acción en la que también vio la tarjeta roja el jugador del Betis Nahuel Leiva, que también ha recibido la misma sanción.

Andreas Pereira vio la tarjeta roja directa por parte del árbitro Daniel Ocón Arráiz "por empujar a un adversario (Nahuel Leiva) y dirigirse a él a viva voz, estando el juego detenido, originando con ello un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos, recibiendo un manotazo en la cara de un jugador adversario", según reza el acta arbitral. El Granada alegó para que al brasileño le quitaran la roja por un "error material" en el acta ya que, según el club, en vez de "empujar" al jugador del Betis, Pereira "se limitó a apartar al rival sin mediar empujón". El comité, tras ver la prueba de vídeo remitida por los servicios jurídicos de la entidad rojiblanca, estima que sí existe empujón del mediocampista del Granada, por lo que el acta arbitral no incurre en el error por el que reclamó el club.

Aún así, Competición cree que la acción de Pereira "no puede calificarse estrictamente como agresión", y que esta encajaría mejor dentro del artículo 123.2 del Código Disciplinario de la RFEF, por el que se castiga al brasileño con dos partidos de sanción. Esta puede ser la vía que use el Granada CF para conseguir una paralización o una rectificación por parte del Comité de Apelación, la última instancia federativa, a la que acudirá para evitar perder al jugador frente al Athletic y el Alavés, los encuentros que se perdería Andreas Pereira en caso de que el recurso no prosperase.

Todo porque el jugador del Granada ha recibido el mismo castigo que Nahuel Leiva, quien sí propinó un "manotazo" a Andreas Pereira, según el acta arbitral, y también por el citado artículo 123.2 del Código Disciplinario de la Federación. En el caso de Nahuel, sí hubo agresión, por lo que iguala la gravedad de ambas acciones pese a que Competición reconoce que la del granadinista no puede considerarse como tal.

Será el viernes cuando el Comité de Apelación resuelva el asunto Pereira, aunque este órgano pocas veces contradice lo dictaminado por los jueces de primera instancia de la Federación. Si no la retirada del castigo, el club intentará al menos que la sanción al jugador se reduzca a un partido, por lo que el brasileño se perdería sólo la cita del domingo en San Mamés. La pretensión es que esté disponible para el próximo encuentro en casa frente al Alavés, que tal y como está el equipo en Los Cármenes, se presenta fundamental para seguir en la pomada de la permanencia. Si Apelación mantiene el castigo, el Granada, lo más seguro, es que acate la sanción ya que acudir a Disciplina Deportiva podría alargar el proceso y que el castigo pudiera ejecutarse en la salida a Leganés.