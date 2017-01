En tierra de nadie, pero en una posición cómoda. Veinticuatro puntos en 18 jornadas y la undécima posición, son los números que avalan el nuevo proyecto del Espanyol. Tras una temporada de transición en la que lo más importante era lograr la salvación, el conjunto blanquiazul dio un paso adelante en la confección de la plantilla el pasado verano. La directiva perica apostó por llevar hasta Cornellá-El Prat jugadores contrastados con experiencia en la competición y con hambre de minutos y de partidos. Además, al banquillo llegó un hombre que no deja indiferente a nadie: Quique Sánchez Flores. Después de un comienzo dubitativo durante las primeras jornadas, el equipo catalán puso la velocidad de crucero hasta una posición estable que le permite encarar la segunda vuelta con tranquilidad. A pesar de la buena marcha del equipo, el Espanyol no ha sido capaz de ganar ninguno de los últimos tres partidos que ha disputado y llega al encuentro de hoy tras haber perdido en Mestalla por 2-1 ante el Valencia. Los locales perseguirán un triunfo ante el Granada con el que ilusionar a su afición con una posible vuelta a Europa. El conjunto blanquiazul podrá jugar con el estado anímico de su rival, ya que la tranquilidad que se respira en Cornellá contrasta con las urgencias que transmite el Granada, que tiene que empezar a sumar de tres en tres si no quiere ver cada más lejos la salvación.

contraste

Diez llegadas y otras tantas salidas. La directiva perica apostó este verano por conjugar una mezcla de renovaciones y jugadores nuevos. A ellos hay que sumarles la confianza que Quique Sánchez Flores le ha dado a hombres del filial que se han convertido en piezas importantes dentro del sistema de juego del RCD Espanyol, como Aarón Martín y Marc Roca. Hasta el momento los resultados le han dado la razón al club, que mira más de cerca las posiciones europeas que los puestos de descenso, algo que no pasaba en Cornellá desde hace algunas temporadas.

saber estar

Todos los jugadores incorporados por el Espanyol tienen 24 o más años, lo que deja claro la filosofía perseguida en todos los fichajes. Sánchez Flores cuenta en su plantilla con hombres como Diego Reyes, José Antonio Reyes o Leo Batistao. Además, ha repescado para la causa a José Manuel Jurado, que llega después de su experiencia en Inglaterra y Alemania. El entrenador perico ha incorporado jugadores que rondan la treintena de edad y que tenían un papel secundario en sus anteriores equipos.

llegadas

Diego López, Roberto Jiménez, Diego Reyes, José Antonio Reyes, Pablo Piatti, José Manuel Jurado, David López, Javi Fuego, Leo Batistao y Álvaro Vázquez son las diez caras nuevas del Espanyol. Jugadores con experiencia en Primera División que eligieron Cornellá en busca de minutos. Hasta el momento todos han sido piezas importantes en lo que va de temporada, aunque también se han ajustado a las rotaciones de Quique Sánchez Flores.

seguridad

El entrenador blanquiazul utiliza un 4-2-3-1 que le permite dotar de seguridad a la defensa, aunque pierde potencial en ataque. El jefe de la defensa es Diego Reyes, que suele estar acompañado por Óscar Duarte, Javi López y el canterano Aarón Martín, que ha irrumpido con fuerza en la formación. El doble pivote es para dos hombres más destructivos que creativos: Víctor Sánchez y David López. Aunque el canterano del Barça es duda para el encuentro de hoy y en su lugar podrían estar Javi Fuego o Salva Sevilla. La característica más importante de los cuatro jugadores más adelantados del Espanyol es su polivalencia, por lo que Quique Sánchez juega con ello. Tanto Álvaro Vázquez como Leo Baptistao o Gerard Moreno pueden actuar de delantero centro, detrás del punta o en una banda. Aunque los costados suelen ser para Hernán Pérez, José Antonio Reyes, y Jurado, que también pueden caer al centro.