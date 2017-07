-¿cómo era el Oltra jugador?

-Yo conmigo no jugaría. Era un centrocampista zurdo de cierta calidad para el nivel al que yo jugaba, casi siempre en Segunda B. Ejecutaba bien el balón parado, tenía buen golpeo, pero no tenía robo, juego aéreo ni gol, entonces al final me quedaba en poco, algo corto para el fútbol que se demanda hoy en día. Tenía que jugar en un modelo muy definido que en aquella época no se daba tanto. Era un jugador normalito, más bien flojete.

-¿Por qué se hace entrenador?

El fútbol ha sido siempre mi pasión, he sido un enfermo del fútbol. Cuento siempre que de pequeño dormía con un balón, cuando me lo regalaban nuevo el olor a cuero me gustaba. Me saqué los títulos de entrenador muy joven, con 24 años ya tenía los tres niveles porque quería ser entrenador. Me salió la oportunidad de entrenar y no me lo pensé dos veces, y luego he tenido la fortuna de que todo fuera rápido y bien, con 30 para 31 años empiezo y con 34 ya debuto en Primera. La trayectoria para la edad que tengo es larga, en ese sentido me considero un privilegiado y un afortunado. Tenía claro que quería dedicarme al fútbol y he tenido mucha suerte de que me fuera bien y pudiera hacerlo.

-¿Qué es lo que más le divierte como entrenador y lo que menos le agrada?

-Me lo paso muy bien con todo, incluso en los momentos menos buenos no cambio mucho el carácter y la forma de ser. No soy eufórico en la victoria ni depresivo en la derrota. Manejo las situaciones con normalidad y lo que me gusta es el fútbol: preparar los entrenamientos, el día del partido, la gestión de grupo, preparar al equipo, hablar de fútbol, todo lo que rodea al entrenador. Hay cosas que también van con el cargo y que hago con naturalidad aunque me gusten menos.

¿Cuál ha sido el jugador que más le ha sorprendido de todos a los que ha dirigido?

-Siempre que me preguntan por el mejor jugador al que he entrenado digo Valerón, primero porque era muy bueno pero porque además de ser muy bueno y de enseñarme él a mí cosas del fútbol, del juego, me enseñó lo que es ser una persona bondadosa, que siempre está al servicio de los demás, que siempre piensa antes en el grupo que en él mismo, que está para ayudar a los otros. Es buena persona por naturaleza. Yo creía que era buena persona y conocí al 'flaco' y dije yo no soy buena persona, él es buena persona. Un día le llamé para decirle que no iba a jugar de inicio porque creía que debía informarle. Lo primero que me dijo es que no tenía que informarle, que era uno más, y lo segundo y que más me sorprendió, me dijo que acertaba, que no era partido para él. Que te ponga las cosas tan fáciles un tío como él, que con que me hubiera dicho quiero jugar ya me hubiera hecho dudar, es algo que no suele pasar en el fútbol. Hay mucho egoísmo, la gente piensa sólo en lo suyo y él siempre priorizó el grupo antes que lo suyo. Esto habla un poco de cómo es Valerón y de lo que a mí me gusta para mi equipo.