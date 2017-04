"Nos hemos permitido el lujo de sestear media hora", afirma Pepe Mel

"Estoy un poco jodido, porque hoy -ayer para el lector- era el día y nos hemos permitido el lujo de sestear la primera media hora", lamentó el entrenador del Deportivo, Pepe Mel, quien aseguró que "no era el plan, no era lo que hemos hablado, no entiendo por qué". "Ha sido media hora en que no hemos estado en el partido, que hemos regalado. Eso es dar ventaja al rival. De la segunda parte me voy más satisfecho", insistió el técnico.

Mel consideró que el "Granada no ha creado nada en todo el partido", y explicó que su equipo fue "superior" en la segunda parte, si bien reconoció que los futbolistas se precipitaron cuando tenían que "tirar de oficio".

"Es un partido en que entrenador y futbolistas se deben ir jodidos", comentó el preparador madrileño, quien señaló que el Deportivo ha "fallado ocasiones muy claras" en los últimos partidos. "Creo que generamos para hacer goles y en eso me tengo que fijar. Por tanto mi preocupación es menor porque el problema sería que no llegáramos a portería", apuntó.

Además, comentó que es "la primera vez" que le pasa que en siete partidos su equipo ha "fallado tres penaltis". "Es una opción que te hace ganar partidos y más a falta de 14 minutos. Estaríamos con los mismos problemas, pero con diferentes caras", concluyó Pepe Mel.