Se piden el ascenso

El Granada Club de Fútbol celebró ayer su tradicional comida de Navidad con la asistencia de la plana mayor del club, los empleados de la entidad y de los tres principales equipos: el profesional, el filial y el femenino. El acto tuvo lugar en un conocido restaurante de la vega granadina, y durante el aperitivo de entrada los principales representantes del club y del primer plantel atendieron a los medios de comunicación.

José Luis Oltra fue uno de los principales actores del Granada CF en hablar, más relajado que el viernes tras el agónico triunfo contra el Almería, que pidió para el próximo año poder "lograr el objetivo, que no es otro que el ascenso", además de lo típico en estas fechas de "salud y bienestar". El entrenador valenciano dijo que la reunión para comer con motivo de las fiestas navideñas es "bonito" y de "club grande", y también se detuvo en hacer un balance de lo que va de temporada, a falta de tres jornadas para que se cierre la primera vuelta: "El balance es positivo porque, a pesar de no empezar como esperábamos, el equipo supo rehacerse y ha ido a más". "No hemos conseguido nada pero estamos con opciones de lograrlo absolutamente todo", sentenció Oltra, que se mostró "muy contento" por la "respuesta" del club y de la afición tras estas 18 semanas de Liga.

En esta semana estudiaremos si hay que fichar. Podemos hacer el esfuerzo"

Por último, habló también de su relación con el presidente Jiang Lizhang, con quien dijo comunicarse a través del director general y otros cargos del club, que calificó como una persona "tranquila, comprensiva", y que siempre le transmite "serenidad". Sobre el mercado de fichajes no entró a valorar si al equipo le harán falta o no refuerzos en la próxima ventana de enero.

También dejó algunas palabras el capitán Raúl Baena, convaleciente a última hora el viernes en el partido contra el Almería. El malagueño prácticamente se descartó para el sábado en Reus al admitir que "aún tiene molestias" y que, aunque no sufre una rotura, sí tiene "el músculo bastante tocado". Como balance general de lo que va de curso, Baena se mostró "contento con el trabajo del equipo" y achacó a que "éramos muchos nuevos" el inicio de temporada, en el que no ganaron hasta la jornada 6. Como Oltra, no se escondió y expresó su deseo de "conseguir el ascenso a Primera División" a final de temporada.

En el plano institucional, los tres principales representantes del club, el vicepresidentes Kangning Wang, el consejero Ignacio Cuerva, y el director general Antonio Fernández Monterrubio, también expresaron sus deseos para las fiestas navideñas y el nuevo año 2018.

El dirigente chino y mano derecha del presidente Jiang, avanzó que este se encuentra "satisfecho" con el funcionamiento del club y del equipo, que cada día "disfruta más" de su papel en la entidad después de una primera temporada aciaga. Por su parte, Ignacio Cuerva sigue en una nube tras la victoria frente al Almería porque están siendo "unas horas muy agradables", y cree que "en los años en los que ocurren cosas grandes", suceden remontadas milagrosas como la de esta jornada, y que cuando "las cosas vienen mal sucede lo contrario".

Más dio de sí la intervención de Antonio Fernández Monterrubio: "Vamos a intentar rematar la faena y conseguir nuestro objetivo de subir a Primera División". El directivo sevillano es consciente de que "en esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera" y que ya vaticinó que a estas alturas de curso "habría diez equipos peleando por el ascenso". También habló del mercado de fichajes y reveló que, en el caso de que hicieran falta, el club podrá hacer un "esfuerzo", aunque es un asunto del que aún no se ha hablado. "A lo largo de esta semana lo estudiaremos, escucharemos a los técnicos y ya veremos", explicó Monterrubio.