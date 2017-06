Los precios de los abonos, como en 2011

El departamento de marketing del Granada CF ya tiene perfilados los precios de los abonos para la temporada que viene, aunque quedan detalles por cerrar como las promociones o las ventajas que tendrán los socios que se saquen el carnet. Sólo se sabe que serán similares a lo de la temporada 2010-11, la única en la que el club ha estado en Segunda de forma reciente. Lo que sigue sin estar cerca de anunciarse es cuándo se harán públicos los precios debido a la situación de transitoriedad que hay en la entidad.

De confirmarse la información a la que ha tenido acceso este diario, y tomando como referencia los precios impuestos por Pina en el año 2010, los abonos costarán entre 495 (zona palco) y 180 euros (para los fondos). Para las peñas, aquella temporada el pase costó 120 euros. Esa sería la estimación sobre lo que costarían los carnés.

El departamento dirigido por Carlos Díaz está terminando de perfilar los detalles sobre las ventajas y las promociones que fomenten la asistencia la estadio, aunque la inestabilidad que reina en el club no está permitiendo que esos puntos se terminen de cerrar. Hasta que ese aspecto no se concrete el club no podrá anunciar los términos de la campaña. Otros clubes como el Club Atlético Osasuna la pusieron ayer en marcha.