Muy poco premio al buen juego

No es el más goleado ni el que menos tantos anota, pero marcha antepenúltimo en la clasificación. Hoy visita Los Cármenes un rival que puede resultar engañoso. El Lorca no ha encontrado premio en lo que va de competición y ocupa una de las plazas de descenso a Segunda División B. Tiene la salvación a tres puntos, los mismos por los que luchará contra el Granada CF. Cuenta actualmente con nueve puntos tras conseguir dos victorias ante la Cultural Leonesa y el Cádiz en las jornadas uno y siete, respectivamente. Además, el conjunto visitante ha cosechado tres empates en lo que va de temporada. El equipo dirigido por Curro Torres, que sucedió en el puesto a David Vidal, técnico que llevó al Lorca a conseguir su ascenso de categoría, no ha vencido en los cuatro últimos partidos, por lo que intentará romper su mala racha en territorio nazarí.

Mal momento

Hasta el momento, la fórmula de Curro Torres no ha dado el resultado esperado y su puesto corre peligro si no cambia la dinámica negativa en los próximos partidos. El Lorca llega a Los Cármenes después de sumar un punto de los últimos doce posible. Los de Curro Torres han empatado contra el Tenerife y han caído contra el FC Barcelona B, Albacete Balompié y Real Zaragoza, por lo que el Granada CF se encontrará hoy enfrente a un equipo con urgencias por sumar puntos lo más rápido posible.

estilo DE JUEGO

El ascenso del Lorca no le dio a David Vidal la oportunidad de dirigir al equipo en Segunda División. La dirección deportiva apostó por la juventud y el currículum de Curro Torres. El técnico, que llegó avalado por una gran experiencia en el banquillo del Valencia Mestalla, decidió emprender una nueva aventura ante la que consideró como su oportunidad. La apuesta por el fútbol combinativo no ha dado buenos resultados y, aunque el Lorca puede ser uno de los equipos que mejor juega de toda la competición, no ha encontrado premio en los encuentros. El técnico suele apostar por un 4-2-3-1, aunque también utiliza un 4-3-3. El Lorca es un equipo al que le gusta tener la pelota. Presiona arriba tras pérdida de balón y utiliza las bandas para descongestionar el juego y atacar. La presión permite a Torres que su plantilla no se relaje. Además, intenta sacar el balón desde atrás con los dos laterales bien abiertos, mientras que ambos extremos ocupan posiciones interiores.

no gana fuera

Las dos victorias del Lorca en las once jornadas disputadas han sido en el Artés Carrasco. El equipo de Curro Torres se impuso en la primera jornada a la Cultural Leonesa por 2-0, mientras que venció en el séptimo encuentro por un contundente 3-0 al Cádiz. Fuera de casa, no ha conseguido todavía ninguna victoria, por lo que buscará la primera hoy en Los Cármenes.

sin premio

El Lorca es uno de los equipos que menos goles recibe de los últimos once clasificados. La plantilla de Curro Torres ha recibido solo 13 tantos en 11 partidos. A priori es una buena cifra, ya que contrasta con los más de 20 del Córdoba o los 17 y 16 del Nástic de Tarragona y del Sevilla Atlético, con los que comparte posiciones de descenso. Además, en el aspecto ofensivo, ha celebrado diez tantos, que tampoco es una mala cifra para lo que ha transcurrido de competición. A pesar de ello, el conjunto lorquino no ha rentabilizado los goles anotados y sólo ha conseguido nueve puntos.

columna vertebral

Hasta 16 novedades para un equipo suponen un período de adaptación necesario. El Lorca realizó esas mismas incorporaciones tras su ascenso a la liga 123. Dorronsoro sigue siendo el dueño de la portería, mientras que en la defensa tienen un puesto asegurado Fran Cruz en el eje de la zaga y Pomares en el lateral izquierdo. Además, Holgersson y Pina suelen completar la defensa. En el centro del campo, los encargados de organizar el juego son Javi Muñoz, Bustos, Tropi y Eugeni. Por su parte, Dani Ojeda es la referencia en ataque del equipo.