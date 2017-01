"Es un problema individual"

Un Lucas Alcaraz más serio y realista que en sus últimas comparecencias lamentó que los "errores individuales" costasen los tres goles del Espanyol, lamentó que su Granada "entrene y compita de forma diferente", y pidió más "a nivel individual" a sus hombres.

En su valoración de la derrota contra los pericos, dijo Alcaraz que "hasta el 2-1, a pesar de muchos errores individuales, hemos estado en el partido", pero que de ahí hasta el final del partido "ha sido un quiero y no puedo". "Casi todas las ocasiones de ellos vienen de malos despejes, de malos controles, de malos pases... Así es complicado", lamentó.

Tenemos un nivel de confianza muy bajo. El partido ha sido un quiero y no puedo desde el 2-1"

"Hemos intentando cambiar en el descanso, a Boga estaba lesionado y no podía continuar, y a Tabanou porque estaba más desacertado, pero tampoco hemos puesto argumentos. Luego hemos intentando repuntar más ofensivamente con Alberto (Bueno), pero tampoco hemos generado nada con continuidad", añadió. Lucas, que achacó los problemas del equipo a que "tenemos un nivel de confianza muy bajo".

Sólo destacó la labor del debutante Aly Mallé, del que recordó que en Segunda B sólo ha jugado "ocho o nueve partidos, que no es que tuviera una larga trayectoria", y aprovechó para avisar a sus jugadores que "individualmente tenemos aportar muchísimas cosas más. Ves al equipo entrenar y ves al equipo competir y estamos totalmente desconocidos". "Creo que no son problemas colectivos, problemas de sistemas y tal, si no que a nivel individual tenemos que aportar más de lo que lo estamos haciendo", explicó Alcaraz, quien demanda todo eso por el "nivel de confianza, de resolución de situaciones en el campo, y a nivel anímico. Si nosotros no somos capaces de resolver este tipo de situaciones, nadie lo va a hacer por nosotros", advirtió.