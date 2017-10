Más que prolíficos, certeros

El Granada es el equipo más efectivo de toda la Liga 1|2|3. Cuando afina la puntería, lo normal es que sus acciones acaben dentro del arco contrario. Lo dicen las estadísticas oficiales de la Liga, los registros globales del equipo, y la lista de arietes de la plantilla, donde, a falta de Adrián Ramos, el auténtico hombre-gol rojiblanco, todos han mojado ya esta temporada. Hasta el albanés Manaj ya tiene su diana, la que marcó el sábado ante el Numancia. Y la sensación es que el balance podría ser hasta mejor de no haber perdonado tanto precisamente ante el conjunto soriano o en la primera jornada frente al Albacete (0-0).

El Granada, en términos generales, es el segundo equipo más goleador de la Segunda División. Un dato que no suele significar éxito. Las estadísticas hablan que más importante que marcar, en esta categoría marca la diferencia no encajar. De hecho, de los tres primeros en la tabla (Osasuna, Lugo y Sporting), navarros y asturianos comparten ser los menos goleados de la Liga con 8 tantos, al igual que el Huesca. El Granada es el décimo en esa situación con 12 tantos en contra. También corrobora la importancia que tiene dejar la meta a cero que el máximo goleador de la 1|2|3, el Valladolid, a día de hoy ni siquiera está clasificado en puestos de promoción de ascenso ya que es séptimo. Aún así, la diferencia entre el líder Osasuna y el octavo Numancia es de dos puntos. Una victoria cambia todo.

De todas formas, tener a un equipo con facilidad goleadora es uno de los requerimientos para cualquier equipo que se precie de querer estar arriba. El Granada de Oltra tiene que equilibrar la balanza ofensiva y la defensiva todavía. El equipo llega con relativa comodidad al área contraria, sobre todo en las últimas jornadas, pero no termina de dejar su puerta a cero, algo que solo ha logrado en dos partidos, y a pesar de los tres penaltis señalados en contra frente a Zaragoza, Alcorcón y Numancia que hubieran significado un cero en la nómina de Javi Varas.

Aún así, y con todos los sinsabores arrastrados de la temporada pasada, en la que ni siquiera los goles que se marcaban en casa equivalían a celebración o puntos, ver al Granada tan frugal ante la jaula rival es un síntoma de poderío. Y también un reclamo para que el público acuda a Los Cármenes. El equipo de Oltra promedia 1,8 tantos como local, casi 2 en cifras redondas, lo que prácticamente asegura puntos. Si de ese baremo se borra el 0-0 de la primera jornada frente al Albacete, desde aquel partido los rojiblancos promedian 2,25 dianas por encuentro en casa.

Los 18 goles que acumula el Granada en su cuenta particular le sitúa cinco por debajo del líder en esa faceta, el Valladolid, que ha metido la pelota en la meta contraria 23 veces (5 de ellas de penalti), que tiene al máximo goleador (Jaime Mata con 10 'chicharros'), y que también de la excepcionalidad de haber marcado 4 goles en tres de los once partidos jugados hasta la fecha.

Esos 18 tantos que acumula el Granada CF suponen que los rojiblancos sean el equipo más efectivo de la categoría con respecto a disparos a puerta realizados. El porcentaje de acierto se acerca a casi el 50%. En concreto, el 43,9% de los disparos entre los tres palos que realiza el equipo de José Luis Oltra acaban dentro del arco del portero oponente. En términos absolutos, los granadinistas han anotado 18 goles de 41 tiros a portería. Son el décimo tercer equipo de la Liga en tiros entre los tres palos. El que más tiene es el Valladolid con 63, pero su acierto es siete puntos porcentuales peor que el del Granada (36,5). El único equipo que se le acerca a los granadinos en efectividad es el Sporting con un 41,6%, convirtiendo en gol 12 de sus 36 lanzamientos.

El Granada pierde relevancia en este aspecto si se toman en cuenta el total de lanzamientos que efectúa, ya sean entre los tres palos o fuera. Los granadinistas son quintos al convertir el 17,8% de estos tiros, aunque apenas a tres puntos del mejor en esta faceta, de nuevo el Valladolid (20,9).

Cifras que además se acompañan con el hecho de que todos los delanteros de la plantilla ya han marcado, a excepción de Adrián Ramos, lesionado desde hace más de un mes. Y aún así, al colombiano se le podría asignar el autogol de Aitor Sanz que supuso el 0-1 en Tenerife. Joselu ya tiene cuatro, tres logrados con la típica factura de un '9' cazagoles, y solo uno de penalti. Metió Manaj el suyo en Soria, que además no fue una raya en el agua, si no que por su juego opositó a él en varios duelos precedentes. Incluso los que juegan en el frente de ataque pero no son delanteros puros tienen una aportación mayor. Los extremos Pedro y Machís suman 7 'chirlos', y de los mediapuntas, solo queda por mojar Sergio Peña ya que Espinosa y Kunde lo hicieron en el encuentro frente al Lugo.

Lo de arriba funciona bien y puede hacerlo mejor. El paso que ahora ha de dar el Granada es el de proteger mejor su área. Si el balance goleador se mantiene y la defensa deja la meta a cero más, veces, la receta perfecta del ascenso está servida.