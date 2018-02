No prospera el recurso y Peña no jugará mañana

Sergio Peña no estará en el partido de mañana contra el Valladolid y eso obligará a Oltra a cambiar también su forma de atacar. El peruano no se libró de la sanción por ser expulsado de forma rigurosa contra el Tenerife al no prosperar el recurso presentado por el Granada.

El Comité de Competición impuso un partido a Sergio Peña por doble amonestación arbitral y la consiguiente expulsión, la primera por juego peligroso y la segunda por pérdida de tiempo, y multar al club con 200 euros y 600 al futbolista, tras los incidentes producidos en el encuentro Granada-Tenerife del 3 de febrero. El juez único dictaminó así la ausencia del peruano mañana. El club, además, no agotará todas las vías posibles para conseguir una suspensión cautelar del castigo al jugador.

Oltra puede optar por mantener el enganche o probar de nuevo con Ramos y Joselu juntos

Esto hace que sean dos las bajas seguras para el conjunto granadinista en su primera final contra un rival directo esta segunda vuelta. Ambas por sanción: Saunier y Sergio Peña. Esto hará que Oltra tenga que variar el eje de la zaga y y quizás el dibujo en ataque. De momento, esperarán la evolución de la dolencia que arrastra Chico Flores. Será hoy cuando decidan sobre el gaditano. De finalmente ser forzado, cosa poco probable por el tipo de lesión que tienen, el entrenador todavía podría salvar la situación de jugar con un centro de la zaga completamente nuevo y que prácticamente lleva dos meses sin jugar un minuto.

Así, de quedarse Chico Flores en el once, el recambio de Saunier sería Germán con casi total probabilidad por la confianza mostrada por Oltra en el central isleño. De caerse el gaditano, al entrenador no le quedaría más remedio que poner a Germán y Menosse. No parece probable que retrase a algún mediocentro defensivo, ni centre la posición de ninguno de los laterales teniendo a dos centrales en la plantilla.

Lo que abre realmente más opciones es la baja de Sergio Peña. Tras el fallo del Comité de Competición, Oltra puede optar por el viejo plan de poner a Espinosa de enganche, hasta innovar y regresar a los dos puntas como hizo precisamente en el partido de la primera vuelta en Valladolid.

La posibilidad de Espinosa aparece como la fácil, ya que era el talaverano quien jugaba en el puesto de Peña antes de que este le quitara el sitio. Sin embargo, en la plantilla ahora está el danés Hjulsager, al que se fichó por su polivalencia en la línea anterior al delantero. Otra posibilidad más complicada porque conllevaría cambios en el doble pivote sería adelantar a Kunde al enganche, su posición natural, y recuperar la dupla Montoro-Raúl Baena. De esta forma, el técnico no cambiaría su forma de jugar habitual.

Otro asunto es si por la falta de Sergio Peña, Oltra intente cambiar el dibujo con dos delanteros. Una posibilidad que se dio bien solo como cambio en segundas partes, como en León, pero que de inicio ha funcionado a ratos. Que Joselu y Adrián Ramos sean de la partida para no cambiar el centro del campo asoma como opción, pero complicada. Aunque en la rueda de prensa insinuó que trabaja incluso con la idea de poner alguna vez a tres centrales o incluso poner a tres delanteros, opciones arriesgadas teniendo en cuenta la importancia del choque de mañana.

Lo que empieza a estar claro es que los partidos son cada vez más importantes y que jugarlos sin los habituales en el once suele ser más bien un problema. A pesar del fondo de plantilla del equipo.