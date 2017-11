Una prueba de la verdad de 30 días

El próximo mes de competición va a decir mucho de esta Liga. Superada la fase de rodaje inicial, y la de asentamiento posterior en octubre, ahora toca saber en qué punto de maduración están los equipos. El Granada llega a noviembre lanzado, con una derrota y seis triunfos en los últimos siete encuentros, pero con un calendario por delante que amenaza con romper los buenos registros de los de Oltra en el último mes y medio. De los que ahora son los ocho primeros clasificados, los rojiblancos se miden a tres de esos equipos en los próximos cinco encuentros. La prueba del algodón para saber las posibilidades reales de los nazaríes para aspirar al ascenso directo o vía promoción.

Al Granada le quedan ahora 30 días y cinco partidos muy importantes. Comenzará mañana este periplo con el choque ante el Osasuna, cuarto clasificado, pasará un periodo de envites trampa ante Sevilla Atlético en casa y Cultural Leonesa fuera, para terminar de nuevo con rock and roll ante el Huesca en Los Cármenes y el Rayo a domicilio. Una vez superada esa jornada 17, a los rojiblancos solo les quedaría como equipo de la zona alta el Sporting, encuentro que se jugará antes del parón navideño. Los granadinos son el conjunto que en este tiempo se va a enfrentar a más rivales de la zona alta (3), mientras que el resto solo tendrán dos enfrentamientos directos o solo uno.

El dato es importante a tenor del comportamiento de los actuales ocho primeros de la tabla ante rivales en su misma situación. Se da la circunstancia de que los dos primeros clasificados, Lugo y Granada, son los conjuntos que menos enfrentamientos han tenido ante rivales directos junto al Osasuna, cuarto y próximo rival de los granadinistas. Pero los rojiblancos, pese a todo, presentan un buen bagaje de puntos en esos encuentros, sumando un total de seis unidades por los triunfos frente al Lugo (2-0) y Numancia (1-3), con la única derrota frente al Valladolid por 2-1 cuando el equipo aún no funcionaba correctamente. Esto coloca a los de José Luis Oltra con mejor promedio que equipos que sí han jugado más duelos ante conjuntos de arriba como el Huesca, que suma ocho puntos en cinco encuentros, o el Numancia, con siete unidades en cuatro cara a cara con equipos de arriba.

Es precisamente el Osasuna, también con tres partidos ante los ocho mejores de la Liga 1|2|3 quien presenta un dato mejor que el de los granadinistas. Han hecho acopio de siete puntos tras las victorias frente al Sporting por 2-0 y el Rayo (0-3) y el empate a uno en El Sadar contra el Huesca.

Un calendario que, incluso dentro del club, toman con mucha precaución a pesar de los buenos datos cosechados con los clubes de la zona alta. No sólo por la entidad de los equipos que se vienen en las próximas cinco fechas, si no porque los teóricamente asequibles también son peligrosos. Y es ante ese tipo de rivales, como el Lorca el lunes pasado, contra los que se ganan las Ligas. Si el partido contra el Sevilla Atlético en casa se presenta como el más asequible por ser colistas los franjirrojos, la visita al Reino de León no es la más cómoda antes del aluvión contra el Huesca y el Rayo Vallecano.

Eso sí, los oscenses, hasta hoy, no han podido contra ninguno de sus rivales directos fuera de casa. Todos sus triunfos han sido como local ante el Rayo (2-1) y el Valladolid (1-0), aunque a domicilio ha logrado rascar nada menos que en El Molinón y El Sadar con sendos empates a uno. Por su parte, los rayistas, de cinco encuentros ante equipos de arriba, solo ha ganado uno (4-1 al Valladolid), ha empatado dos y además en casa (Sporting y Numancia) y ha caído en otros dos (Osasuna como anfitrión y Huesca como huésped). Un global pobre.

En Pamplona vendrá la primera reválida de un mes en el que los rojiblancos se juegan una parte significativa de su credibilidad como equipo de ascenso directo, condición que ahora ostenta.