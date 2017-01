No se puede volver de vacío

El Granada, como quien no quiere la cosa, se ha plantado en el último partido de la primera vuelta con un balance paupérrimo que lo sitúa como un serio aspirante al descenso. Una vez más, como no puede ser de otra manera, se persigue esa rara avis que es la victoria. Por pedir que no quede, pero el balón se ha convertido en un 'enemigo' en lo que va de temporada. Visto lo visto, difícilmente se puede ser optimista de cara a la visita a un Espanyol que a pesar de que comenzó la campaña con altibajos, marcha desde hace tiempo bajo la tónica de una envidiable regularidad aunque sólo haya sumado un punto en sus últimos tres compromisos.

Por lo tanto, sólo basta mirar la clasificación y todos los datos adyacentes para pensar que hay pocos motivos para augurar un buen resultado en Cornellá, pero ya se sabe que en el fútbol no hay líneas rectas a pesar de todos los pesares, que en el caso del Granada, tiene para dar y repartir. Así pues, se puede intentar afrontar el encuentro ante los de Quique Sánchez Flores con un borrón y cuenta nueva y centrarse en que hay 90 minutos por delante en los que los dos equipos parten de la misma línea de salida, que es lo que reflejará el 0-0 con el que comenzará el choque. Es a lo que hay que agarrarse después de la decepción que supuso el encuentro de la pasada jornada en la que el Granada fue incapaz de doblegar en su campo al colista Osasuna. Apenas se araño un punto y la distancia con los puestos de salvación se fue hasta los seis.

La actualidad rojiblanca de la semana ha estado marcada por la llegada de los primeros refuerzos invernales: el delantero colombiano Adrián Ramos, que se incorporó ayer en calidad de cedido; el centrocampista griego Panagoitis Kone y central el islandés Sverrir Ingi Ingason. Precisamente, los dos últimos son las grandes novedades en la convocatoria de Alcaraz, que incluso podría dar entrada en el once inicial al escandinavo. El técnico rojibanco además recupera a Isaac Cuenca, que ha estado alejado de la competición durante más de un mes debido a una lesión.

Por el contrario, el preparador granadino no puede contar con Uche Agbo, que cumplirá ante el Espanyol el primero de los dos partidos con los que fue sancionado por su expulsión en el choque contra Osasuna. Por otro motivo, en este caso por lesión, tampoco ha viajado Matthieu Saunier, que continúa lesionado. Ambos se unen a las consabidas ausencias de Carcela-González y Angban, que siguen en la Copa África.

En cuanto al equipo inicial, Alcaraz podría contar con Rene Krhin, que hasta ahora apenas había contado para el preparador, para sustituir a Uche. Asimismo, también tiene muchas opciones de regresar al once titular Gabriel Silva, que no jugó ante Osasuna por no estar al cien por cien en el plano físico. Y noticiosa será con casi total seguridad la presencia de Ezequiel Ponce entre los jugadores que salten al terreno de juego. El delantero argentino acumula nueve partidos sin jugar de inicio.

Por su parte, a pesar de la buena campaña que lleva el Espanyol, las sensaciones del equipo catalán en las recientes jornadas no son las mejores. De hecho, en sus últimos partidos ha mostrado algunas lagunas en defensa. Tras los últimos resultados, los pericos principalmente como la solidez defensiva, por lo que en el seno de la entidad blanquiazul consideran que el partido de hoy ante el penúltimo clasificado es una buena ocasión para volver a la senda del triunfo.

Para recibir al Granada, Quique Sánchez Flores, recupera al mediocentro Víctor Sánchez y al extremo Pablo Piatti. El técnico seguirá apostando por un ataque con una única referencia, en este caso Gerard Moreno. Durante la semana ha probado a José Antonio Reyes como mediapunta. Es positiva para el grupo el regreso de Piatti, uno de los mayores argumentos defensivos en esta primera vuelta. El resto de líneas no mantendrán excesivos cambios.

Así, hoy el Granada echa el telón a una primera vuelta para olvidar. No sería mucho pedir que lo hiciera con un triunfo para que no mengüe aún más la capacidad de soñar.