"No le puedo poner ningún pero al equipo"

El entrenador del Granada, Pedro Morilla, dijo tras el choque en sala de prensa que "los catorce futbolistas que han defendido la camiseta del Granada lo han dado todo por intentar ganar el partido" y que pese al 2-1 del descanso tuvieron la primera parte "controlada".

"Hubo muchas circunstancias en contra, como el penalti, que que puede ser o no. En la segunda lo hemos intentado de todas las formas posibles, arriesgando con cambio de sistema. Tuvimos las ocasiones. La actitud es muy buena y esa es la línea a seguir", añadió.

Lo hemos intentado de todas las formas. Los chavales están rotos en el vestuario. Estamos ahí todavía"

Morilla cree que "quedan cinco partidos por jugar y estamos ahí todavía" porque también hay varios "enfrentamientos directos".

"Los chavales están rotos en el vestuario. Ahora vamos a por el Rayo", añadió Morilla, quien cree que "no se le puede poner ningún pero al equipo" por el partido jugado porque lo intentaron "de todas las formas".

Sobre su situación personal al frente del equipo, fue claro: "No es mi cometido hablar de mi situación, yo sólo me centro en trabajar ahora para preparar el próximo partido, eso es algo que no está en mis manos. Este cuerpo técnico está intentando trabajar al máximo para sacar esto adelante junto a los futbolistas, que son los protagonistas. El otro día fueron cinco minutos fatídicos, ante el Huesca se ha dado la cara, no podemos pedir más. Hay que trabajar, trabajar y trabajar. Seguiremos hasta donde nos dejen".