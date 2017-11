Una racha que hay que mantener

El Granada está instalado en una buena racha. Esto nadie lo discute porque los números hablan por sí solos. Al conjunto de José Luis Oltra le costó conseguir su primera victoria. Para ello tuvo que esperar hasta la sexta jornada ante el Córdoba. Fue el 23 de septiembre el día en el que se abrieron los cielos para un conjunto rojiblanco que comenzó la temporada de su caída a Segunda División trastabillado y encasillado en sucesivos empates. Pero desde entonces el Granada ha sumado la friolera de seis victorias por sólo una derrota. Estos resultados se reflejan claramente en el salto que ha dado el conjunto que entrena José Luis Oltra, que ha pasado en este tiempo de estar en en una parte muy incómoda de la tabla de clasificación a situarse en la segunda plaza, posición a la que hay que aspirar al término de la temporada para volver a Primera sin más trámite que sellar el pasaporte y evitar esos trámites 'burocráticos' que conlleva el play off por el ascenso. Eso sí queda todo un mundo y largo camino que no será, precisamente, de rosas. Mantener esta racha no será fácil en los siete meses que todavía quedan de competición, pero el objetivo está marcado y el Granada ya se ha situado en los lugares de privilegio.

cabeza de ratón

Y es que el Granada se ha situado en puesto de ascenso directo a la conclusión de la duodécima jornada. Pero no hay que llevarse a engaños pues lo está por la diferencia de goles con los mismos puntos que el Sporting y con escasísima ventaja con un grupo de equipos nada despreciable. Es lo que tiene las rachas en esta categoría: si es buena puedes subir como la espuma en un espacio relativamente corto de tiempo, pero si no va a favor de viento cualquiera se puede meter en problemas en un pispás. Las diferencias en Segunda entre los de arriba son más pequeñas que las que se producen en Primera División, categoría en la que el año pasado el Granada fue cola de león desde septiembre hasta mayo.

referencias ofensivas

El encuentro del pasado lunes sirvió para asistir a la primera goleada del Granada esta temporada 2017/18. Esperemos que vengan muchas más porque estos resultados son de los que animan a la afición porque los goles en el fútbol son amores, aunque todos sabemos que lo importante para llegar a buen puerto es sumar de tres en tres cuantas más veces, mejor. Y hablando de goles... a día de hoy es una delicia ver varios nombres de la plantilla del Granada destacados en el aspecto goleador. Es evidente que Segunda no tiene nada que ver que la Primera, pero qué diferencia con lo vivido en los años de 'bonanza' en la máxima categoría, en los que, salvo las apariciones de El Arabi el ataque rojiblanco parecía un erial, con serios problemas para adjudicar el calificativo de goleador a más de un futbolista. Tras doce jornadas tenemos a tres jugadores con cinco tantos cada uno: a Pedro Sánchez y Joselu se le ha unido de sopetón Darwin Machís. Tres referencias a pesar de tener a Adrián Campos en el dique seco. No está mal.

equilibrio

No tardó mucho José Luis Oltra en utilizar esta palabra para señalar el objetivo a perseguir durante su estancia en el banquillo rojiblanco. Y desde el principio dijo que el equilibrio no es fácil de lograr. Realmente es bastante complicado y realmente el equilibrio total parece una utopía y como pasa con el infinito, hay que tender a él. Y es lo que está haciendo el Granada. Tras más de dos meses de competición es notorio que el equipo está más asentado y es más sólido y consistente que cuando empezó. Además, los resultados acompañan, ya se juegue mejor o peor. También hay más confianza en todas las líneas y en todas ellas hay jugadores que ya son referencia.

noviembre

La consabida consigna de ir paso a paso se mantiene vigente porque aún nada se ha hecho. Tras un mes de octubre impresionante, ahora hay que ir a por el undécimo mes del año. Para empezar, un plato fuerte el próximo domingo, pues el Granada rendirá visita al Osasuna, otro recién descendido que también ha comenzado con fuerza y que es un serio aspirante al ascenso. La buena racha del conjunto rojiblanco se pondrá a prueba en Pamplona.