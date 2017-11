A recuperar la identidad

Centrado ya en el enfrentamiento ante la Cultural Leonesa, Espinosa espera un encuentro en el que "ellos querrán tener el balón, pero nosotros también". Asimismo, señaló que el equipo ha de ir a por todas: "Tenemos que salir a por el encuentro, presionar arriba, ser nosotros mismos y hacer nuestro fútbol". Para ello, dijo que es necesario "ir todos juntos más que nunca a por el partido". Para este partido manifestó que no hay que lamentar la baja de Montoro porque " tenemos jugadores suficientes para suplir a todos".

El mediapunta del Granada Javier Espinosa no participó ayer en la sesión de entrenamiento del Granada, pero sí compareció ante los medios de comunicación para, entre otros temas, hacer hincapié en la necesidad de pasar cuanto antes la página de la inesperada derrota sufrida el pasado domingo ante el Sevilla Atlético, que llegó a Los Cármenes como colista y que salió privando a los rojiblancos del liderato que antes del encuentro ostentaban. Es por esto que el toledano aboga por centrarse en el próximo envite, en el que el Granada se medirá a la Cultural Leonesa este domingo (20:00 horas).

Cinco ausencias en el regreso del Granada a los entrenamientos

El Granada comenzó ayer miércoles a preparar la visita del domingo a la Cultural Leonesa con una sesión en la que cinco jugadores no estuvieron o no pudieron completarla: Raúl Baena, Joselu Moreno, Javier Espinosa, Adrián Ramos y el peruano Sergio Peña. El equipo que dirige José Luis Oltra regresó a los entrenamientos tras descansar el lunes y el martes para realizar la primera de las cuatro sesiones previstas para preparar el choque deLeón. Baena, que está en la fase final de la recuperación de la rotura fibrilar que arrastra, realizó parte del trabajo al mismo ritmo que sus compañeros, aunque se retiró a los vestuarios antes que el resto. No saltaron al césped y realizaron trabajo de recuperación en las instalaciones interiores Adrián Ramos, Espinosa, ambos con una sobrecarga, y Joselu, que sufre una contusión. Sergio Peña jugó anoche con su selección, Perú.