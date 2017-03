"Yo no soy el que redacta los contratos"

Lucas Alcaraz mostró su descontento con las fechas asignadas a su equipo en los últimos partidos, tras caer derrotado en Butarque. "Los partidos se generan en un contexto. Primero, hemos sido claramente perjudicados en la designación de los partidos. Llegábamos con gente muy cansada. Luego la mala suerte, las circunstancias normales del fútbol, que en determinados puestos hemos acumulado lesiones y sanciones. Eso nos ha mermado mucho en la segunda parte, en la que no tuvimos mucho empuje", dijo.

En la misma línea, el preparador rojiblanco indicóq ue "había mucha gente que estaba, pero no al nivel que habitualmente suele estar, porque era una semana de tres partidos que nos los han puesto en el mínimo tiempo posible dentro de la legalidad. Hemos jugado el último del miércoles y el primero del sábado".

Hemos sido claramente perjudicados en la designación de los partidos"Perdimos el partido en una cotra en la que tuvimos tres ocasiones de pararla y no la hemos parado"

Sobre el desarrollo del choque, Alcaraz comentó que "la primera parte ha sido más o menos aceptable. La segunda, sin grandes ocasiones, es cierto que el Leganés empujó más. Perdimos el partido en una contra en la que hemos tenido tres ocasiones de pararla y no la hemos parado".

"A partir de ahí, está claro que el equipo no puede hacer el mismo fútbol cuando estamos frescos, un fútbol de presión y de mucho desgaste, que cuando no estamos bien. Hoy -ayer para el lector- se nos ha notado en todas las acciones desde el minuto cincuenta", agregó.

Los rojibolancos cayeron con un gol del venezolano Darwin Machís, cedido por el Granada antes de la llegada del técnico y que no tenía la llamada 'cláusula del miedo': "No soy el que redacto los contratos. La cláusula del miedo siempre tiene la doble lectura. Si la pones es miedo, y si no eres tonto por no hacerla. No he podido decidir eso y no tengo opinión sobre eso".

Asimismo se refirió a las conclusiones del duelo y al próximo encuentro ante el Atlético de Madrid: "Es un día en el que todo está mediatizado porque has perdido contra un rival directo y se ha distanciado tres puntos".

"El calendario es el que es y hay que pensar en el siguiente partido. No es muy fácil ganar al Atlético pero algún partido tendrá que perder y ese puede ser el Granada. Si queremos mantenernos tendremos que hacer alguna que otra machada", concluyó.