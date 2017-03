Un regreso ilusionante

Un equipo hecho con jugadores desconocidos, algunos que habían fracasado en sus anteriores experiencia en Primera División, descartes de otros equipos y otros que habían conseguido el ascenso desde Segunda. Así se presentaba el Alavés en la temporada de su regreso a la élite del fútbol español. A priori, firme candidato a luchar por no volver al pozo. Veinticuatro jornadas después ha demostrado todo lo contrario. Bajo el mando de Mauricio Pellegrino, el conjunto vasco confirma que el fútbol no son sólo nombres. El Alavés ha conseguido convertirse en un equipo sólido y, a través de un estilo de juego propio, ha conseguido tener media salvación en el bolsillo con bastantes jornadas de antelación. El equipo blanquiazul ocupa la undécima plaza de la clasificación con 33 puntos, 16 por encima del descenso y a 6 de Europa. Pero la plantilla no se ha conformado con ello y se ha tomado tan en serio la Copa del Rey que se ha colado, contra todo pronóstico, en la final que disputará ante el Barça. Sólo seis jugadores siguen en la plantilla con respecto al año pasado, pero el Alavés no ha acusado en ningún momento la profunda renovación que ha sufrido y encara lo que resta de competición con la tranquilidad que da el trabajo bien hecho a esta altura de la temporada. Una de las claves es que Mauricio Pellegrino ha conseguido tener activo a todo el equipo, ya que más de la mitad de la plantilla ha disputado más de 1.000 minutos en lo que va de temporada. A pesar de ello, el Granada está obligado a vencer para volver a soñar con la salvación después de su derrota ante el Athletic de Bilbao.

solidez

De los 20 equipos de Primera División, el Alavés es el quinto que menos goles ha recibido en 24 jornadas. Mauricio Pellegrino ha inculcado su estilo y ha conseguido que su plantilla se sacrifique en defensa para poder rentabilizar los pocos goles que anota. El conjunto blanquiazul ha construido su juego desde la defensa, a pesar de que es un equipo al que le gusta disfrutar del balón. Los hoy visitantes no rechazan tener la posesión de la pelota, pero se repliegan de forma inmediata en caso de pérdida para proteger la portería defendida por Pacheco. Pellegrino suele intercambiar la defensa de cuatro con la de tres centrales y dos carrileros que se convierten en laterales para defender.

regeneración

Cuando Pellegrino aceptó el reto de dirigir al Deportivo Alavés en su regreso a Primera División sabía que no iba a ser nada fácil. Cada día que avanzaba la pretemporada, que empezó con nueve jugadores, se encontraba con una cara nueva en los entrenamientos. De hecho, el conjunto blanquiazul no cerró su plantilla hasta el último minuto del mercado veraniego. 18 fichajes, algunos debutantes en Primera División y prácticamente desconocidos y 6 renovaciones. A pesar de ello, el entrenador argentino ha sabido formar un bloque sólido que ha aceptado el reto al mismo nivel que Pellegrino. Pocos apostaban por la gran temporada que está realizando, pero en Mendizorroza han vuelto a recuperar la alegría.

motivación

A pesar de la gran cantidad de incorporaciones, el Alavés supo donde elegir. El conjunto blanquiazul incorporó a jugadores jóvenes, experimentados y descartes de otros equipos, pero todos tenían algo en común: demostrar su valía para jugar en Primera División. Un hombre como Alexis Ruano, que a sus 31 años ha pasado por multitud de equipos, ha encontrado en Mendizorroza el lugar ideal para demostrar su mejor juego. Y otro como Édgar Méndez, que recaló en el Alavés después de una desastrosa temporada en el Granada, es el máximo goleador del equipo con 7 dianas y uno de los referentes de Pellegrino..

hombre clave

Marcos Llorente ha deslumbrado con el nivel que ha mostrado en el Alavés y es el auténtico dueño del centro del campo. El canterano del Real Madrid es el jugador que más minuto ha disputado en lo que va de temporada y es clave para Pellegrino, ya que es un todoterreno y la sombra del entrenador sobre el terreno de juego, aunque no tiene gol. Precisamente éste es el único punto negativo del conjunto blanquiazul, ya que sólo ha marcado 24 goles, los mismos que el colista Osasuna.