La resolución del 'caso Angulo' saldrá el día 2

El próximo jueves 2 de marzo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) emitirá la resolución al expediente abierto al futbolista ecuatoriano José 'Tin' Angulo por haber dado positivo en un control antidopaje en la pasada Copa Libertadores. El jugador fue fichado por el Granada durante el mercado veraniego, pero la noticia provocó que el club rojiblanco suspendiera su contrato hasta que no hubiera una sentencia en firme.

Según anunció el diario ecuatoriano El Telégrafo, el jueves 2 de marzo se conocerá la sentencia del 'caso Angulo'. El jugador, firmado por el Granada el pasado estío, dio positivo por cocaína el mes de agosto después de un control realizado en la final de la Copa Libertadores 2016, que Angulo jugó con el Independiente del Valle frente al Atlético Nacional de Medellín.

El letrado también defiende en el despido improcedente del Granada CF

La CONMEBOL suspendió temporalmente al futbolista y el Granada CF, que dos semanas antes había presentado al jugador a bombo y platillo, suspendió el contrato del futbolista. Será dentro de dos semanas cuando haya resolución del asunto.

El abogado del futbolista, Juan de Dios Crespo, afirmó a El Telégrafo que "será la sentencia definitiva de CONMEBOL y si no estamos de acuerdo, se irá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)". El mismo letrado defiende al futbolista en su litigio con el Granada Club de Fútbol por suspender su contrato tras conocerse el positivo de Angulo, el cual creen que fue improcedente: "Estamos en un juicio por despido. Creemos que no hay base para que fuera despedido, ya que no hay sanción a nivel mundial", manifestó Crespo al diario ecuatoriano.

José 'Tin' Angulo entrena en las instalaciones del Independiente del Valle, su club de origen que también litiga con el Granada por la suspensión del contrato del delantero, por el cual percibirían 4,5 millones de dólares.

La resolución de la CONMEBOL pondrá fin a la primera parte del entuerto que envuelve al jugador. En el Granada esperan que haya sanción en firme.