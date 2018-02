Un rival para tres historias

Hasta el año 2010, en el mundo del fútbol sólo conocían al Alcorcón los más acérrimos aficionados al balompié modesto madrileño. Los amarillos habían sido toda la vida un equipo de Tercera y Regional, y más recientemente de Segunda B. Hasta que en una eliminatoria de Copa del Rey de esa misma temporada, a los alfareros les dio por eliminar al todopoderoso Real Madrid, metiéndole además cuatro goles en el partido de ida. Por eso, cuando en el sorteo de las eliminatorias de ascenso a Segunda División de aquel año, al Granada CF le tocó en suerte el Alcorcón, en la afición ni hizo ni pizca de gracia. Sin embargo, esa desconfianza tornó en júbilo y el nombre de este equipo del sur de Madrid quedará siempre asociado a la memoria granadinista. Contra aquellos se logró el primer ascenso a Segunda en tras 23 años de penuria. El comienzo de la nueva época dorada del Granada, que sin embargo en estos días está quedando ensuciada por el estallido del escándalo Pina-Pozzo.

Granada y Alcorcón se cruzaron por primera vez en su historia en aquellas eliminatorias de 2010, y desde aquel momento, sólo se han enfrentado en otros dos partidos. Y todos ellos tuvieron su historia particular, sobre todo los jugados en el estadio de Los Cármenes.

Los alfareros vengaron su eliminación de la fase de ascenso echando al Granada de la Copa

Evidentemente, el que todo granadinista recordará fue el del ascenso, jugado en el Santo Domingo aquel de 23 de mayo del que habla el himno del 80 aniversario del club, aunque aquella historia se empezó a escribir siete días antes en el coliseo del Zaidín. La ciudad vivía aquella fase de ascenso como un 'ahora o nunca'. Y prácticamente así era. El billete a Segunda y al fútbol profesional prácticamente facilitaba el éxito del concurso de acreedores y la conversión en SAD del club, que ahora está bajo la lupa de la Policía. Lo que ha cambiado el cuento. Pina y Pozzo no llevaban ni un año en el Granada CF, que en 365 días pasó de tener a jugadores arrodillándose en los partidos porque no les pagaban (contra el Melilla, enero de 2009) a conformar una plantilla de ascenso a Segunda.

Pina fue protagonista antes de aquel partido de ida contra el Alcorcón en Los Cármenes. Elevó los precios de las entradas hasta los 80 euros en tribuna, como billete más caro. La respuesta del público fue la esperada: las ventas fueron pequeñas y la rectificación del que era presidente no llegó hasta apenas 48 horas antes del pitido inicial. Aquella tarde del 16 de mayo de 2010, Los Cármenes estuvo lejos de llenarse. Hubo poco más de 13.000 personas y casi 4.000 asientos libres. No era el aspecto soñado, pero aquello no fue obstáculo para que el Granada lograse el resultado que le permitió volver a Segunda tras más de dos décadas.

El Alcorcón realizó un gran encuentro y creó muchos problemas al Granada, que cuando peor lo pasaba consiguió los que al final fueron los goles del ascenso. La historia entre rojiblancos y amarillos siempre recordará la galopada por la izquierda de Dani Benítez y la posterior sangre fría de Ighalo para congelar el tiempo, acomodarse el balón y colocarlo lejos de los dominios del portero Juanma. También asociará a felicidad extrema que tres minutos más tarde, el cabezazo de Amaya describiera la parábola perfecta para que ni el defensor que tapaba el primer palo no pudiera alcanzar el balón. Un 2-0 final que fue clave para que en la vuelta los alfareros no pudieran nivelarlo (marcaron solo un gol). Quedará como que se subió en Alcorcón, pero los goles clave fueron en Los Cármenes.

El primer Granada-Alcorcón quedó marcado para siempre por la felicidad, a pesar de que luego se jugaran dos encuentros más en casa rojiblanca frente a los alfareros.

El siguiente tuvo lugar en el año posterior, ya con ambos en Segunda tras el ascenso del Alcorcón 'por la vía larga'. Alejado de aquel ambiente tan trascendental, el calendario les cruzó en la primera jornada del año 2011, apenas dos días después de tomar las campanadas. Ese encuentro jugado en un soleado mediodía tuvo poca historia más allá del triunfo gris del Granada (con gol de Geijo). Sin embargo, aquel encuentro supuso para la historia una efemérides, un número redondo para la historia del equipo, que frente a los amarillos jugaba aquel día su partido oficial número 2.800. En la actualidad, tras el partido contra el Córdoba del domingo pasado, el Granada CF acumula exactamente 3.101 partidos oficiales jugados en sus casi 87 años de historia.

La última página de este cuento entre Granada y Alcorcón le sonríe a los alfareros, que le dieron a los rojiblancos, y a Lucas Alcaraz, un mal rato en una gélida noche de diciembre de 2013. Los rojiblancos, que jugaban su tercera temporada en Primera División, recibían en Los Cármenes a los madrileños en el partido de vuelta de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los granadinos eran favoritos por categoría y por el resultado de la ida, donde dos goles de Ighalo daban por favorito al conjunto local. Alcaraz hizo rotaciones con tal de salvaguardar a sus fijos para la Liga, y el 'Alcor' lo mismo. Pero los suplentes amarillos demostraron ser mejores que los rojiblancos, que empataron la eliminatoria al nivelar el 0-2 de la ida. Una eliminación con nocturnidad y alevosía, resuelta con el cambio de día, en plena madrugada. Nagore hizo el segundo a ocho minutos del final con una cantada de Karnézis y en la prórroga nadie alteró el marcador. Aquello se decidió por penaltis, 12 largos penaltis que culminaron con el gol de Jony y el pelotazo por encima del larguero de Murillo. El Granada fue eliminado por un Segunda División después de traer la contienda casi sentenciada de la ida. Quizás, uno de los mayores ridículos de la trayectoria reciente rojiblanca.

Una historia corta pero intensa entre Granada y Alcorcón. Siempre pasan cosas en estos partidos. Aunque por muchas que sucedan, todos se acordarán siempre de aquella primavera de 2010.