Del rojo (y blanco) al amarillo

"Me han dicho que el amarillo está maldito 'pa' los artistas, y ese color sin embargo es gloria vendita para los cadistas". Así cantaba una chirigota gaditana hace casi 20 años cuando el que fuera presidente del Granada Quique Pina ni siquiera se le pasaba por la cabeza que ese amarillo iba a impregnar sus intereses que hace apenas un par de años 'vestían' de rojiblanco granadinista. Y es que Pina, que tantas veces ejerció de anfitrión en el palco de Los Cármenes, el sábado día 6 de enero lo hará en el Ramón de Carranza en su condición de consejero delegado del Cádiz para recibir, precisamente, al Granada, que jugará ahí su primer encuentro de 2018 y, a la par, último de la primera vuelta en la Liga 123.

La venta del Granada por parte de Gino Pozzo a Jiang Lizhang en verano de 2016 propició la salida de Quique Pina de la presidencia del club rojiblanco, al que había llegado en el año 2009 de la mano del empresario italiano. Bajo su mandato, el Granada consiguió lo que llevaba lustros persiguiendo: el ascenso a Segunda División y, un año después, a Primera, categoría en la que el equipo se mantuvo durante seis campañas consecutivas, siempre bajo su mandato.

El conjunto cadista atraviesa una excelente racha tras sumar 23 de los últimos 27 puntos

Pina ya dirigió los destinos deportivos del Cádiz siendo presidente del Granada en 2011, pero entonces no pudo ascender al conjunto gaditano a Segunda División. Pero no fue hasta el inicio de la pasada temporada cuando el dirigente murciano volvió al Cádiz, en esta ocasión como consejero delegado. Se fue junto a su inseparable Juan Carlos Cordero para asumir la dirección política y deportiva del club amarillo. A pesar de las malas relaciones con el presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, la realidad es que entre los dos ex rojiblancos el Cádiz es esta temporada un claro aspirante al ascenso. En la 'Tacita de Plata' recuerdan que a estas alturas de la temporada el Cádiz firma números semejantes a los del Granada cuando, de la mano de Pina y Cordero, subió a Primera División. Ahora, ambos han demostrado su conocimiento del mercado al conformar una plantilla muy competitiva con un presupuesto de casi 14 millones de euros frente a los 26 del Granada.

La realidad es que el próximo compromiso del Granada se presenta harto complicado. El Granada, que no gana fuera de Los Cármenes, empezará el año en el campo de un equipo que en las últimas nueve jornadas ha sumado 23 de 27 puntos posibles merced a dos empates, el último la pasada jornada en el campo del Tenerife, y siete victorias, que se firmaron de forma consecutiva. Además, el equipo que entrena Álvaro Cervera, que a su buena racha hay que añadir haber eliminado al Betis en la Copa del Rey, sólo ha perdido un encuentro en su campo, y fue el ya lejano 7 de octubre frente al Osasuna (0-2).

Por tanto, el próximo Día de Reyes se hará raro para los granadinistas ver en el palco del Carranza a Quique Pina y su glorioso pasado rojiblanco ahora luciendo de amarillo.