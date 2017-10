No se presenta nada fácil el compromiso que tiene mañana el Granada en Soria. El conjunto rojiblanco visita a un Numancia que no ha cedido ni un punto en Los Pajaritos y que se encuentra en la parte alta de la clasificación. El duelo es, por tanto, todo un reto para un conjunto que sólo ha ganado un partido fuera de Los Cármenes. El entrenador granadinista, José Luis Oltra, considera que a los suyos quizá les falte "dar un golpe encima de la mesa", lo que se podría hacer mañana en el campo de uno de los gallitos de Segunda tras la disputa de diez jornadas. El técnico cree que un triunfo "nos vendría fenomenal" pues le daría al Granada "confianza, seguridad y tranquilidad". "Hay que salir a por el partido", añadió.

Todas las palabras de Oltra son de elogio para el Numancia: "Tiene un equipo muy bien trabajado, las ideas muy claras, es muy ordenado, muy intenso, que busca siempre al rival. Es un equipo fuerte, muy difícil". Asimismo, el técnico resaltó que el conjunto soriano cuenta con "jugadores que desequilibran", y destaca que tiene una gran plantilla: "Ha tenido ausencias por lesión o por sanción y todo el que entra aporta, lo que habla muy bien del trabajo colectivo, que es lo importante en este tipo de equipos".

Joselu es un futbolista honrado, profesional, que se deja hasta la última gota de sudor en el campo"

Según el preparador valenciano, su equipo ha de "contrarrestar" en Soria la intensidad el Numancia porque, a su juicio, "si no estamos bien todo el partido, muy concentrados, muy ordenados y muy intensos será difícil puntuar". Y fue contundente al señalar: "Tenemos que ir a por la victoria y prácticamente no cometer ningún error porque ellos lo saben aprovechar".

Asimismo, Oltra tiene claro que "el equipo que quiera pelear por algo importante tiene que ganar mucho, y esto pasa por ganar lo de casa casi siempre y también fuera de vez en cuando, o como mínimo no perder". Al respecto, añadió que "los números no son todavía preocupantes, pero nos faltan más victorias fuera, quizá haber convertido algún empate en triunfo", y miró el vaso medio lleno: "Lo importante es que en casa tenemos una línea muy buena y ahora, de vez en cuando, pegar ese zarpazo fuera que nos permita estar en la parte alta, claro".

Oltra también tuvo palabras para resaltar el trabajo de Joselu a pesar de no haber demostrado aún su capacidad goleadora. "Es competitivo por naturaleza y muy exigente consigo mismo, por lo que a veces le da más vueltas, señaló el técnico, que resaltó que "estamos muy contentos con su trabajo, la afición le quiere porque es un futbolista honrado, profesional, se deja hasta la última gota de sudor en el terreno de juego y es generoso en el esfuerzo". Y dijo no preocuparle en exceso la falta de gol del de Cartaya: "Tiene muchas virtudes, por lo que el gol tiene que ser algo más. Pienso en el que cuando se suelte y disfrute probablemente lleguen más los goles y si no llegan su trabajo es bueno. Yo me conformo con que sea el Joselu que ha sido hasta la fecha en cuanto a trabajo, honradez, en pensar siempre antes en el equipo que en sí mismo independientemente de que marque o no marque".