"Nos salvamos con seis victorias"

Rayar la "perfección", dar "lo máximo", hacer el trabajo "que tenemos que hacer", e "intentar que la baja de Messi se note más". Esa es la receta que Isaac Cuenca propone para que el Granada esté en disposición de dar la sorpresa el domingo frente al Barcelona. Un Cuenca que, además, no quiso hablar acerca de su futuro como rojiblanco, ya que finaliza contrato el próximo mes de junio, y que prefiere centrarse en "lograr el objetivo" de la salvación, que llegará con "seis victorias".

El futbolista reusense, formado en la cantera del FC Barcelona, comentó ayer ante los medios de comunicación que el Granada tendrá que "hacer un partido muy completo, casi rozando la perfección", para poder tener opciones ante el segundo de la Liga. "Todo lo que tengamos que hacer, hacerlo a nuestro mejor nivel. Por supuesto, correr mucho, y después tener un poco de suerte al finalizar las jugadas", explicó también Isaac Cuenca.

Era pregunta obligada hablar sobre la ausencia de Lionel Messi en el once culé, que tendrá que cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Cuenca se refirió al rosarino como "el mejor", y aunque el rival se trata de "en un equipo tan bueno" y con "muchas alternativas y jugadores muy que son los mejores", el tarraconense abogó por sacar tajada de la no disponibilidad de Messi: "Es una baja que se nota y vamos a intentar estar lo mejor posible para que se note más y podamos sacar un buen resultado". También espera "que se les siga dando mal" su vuelta de parones internacionales al Barça, aunque recordó que "nosotros también tenemos a bastantes jugadores fuera".

El jugador, que en las dos últimas temporadas se ha visto obligado a luchar por la permanencia (y lograrla) con Granada y Deportivo, describió el estado del equipo: "La plantilla entrena para sacar esto adelante. Sabemos que llevamos mucho tiempo en una dinámica difícil, porque verte cada semana ahí abajo no es fácil. Empezamos la Liga y ya estábamos ahí abajo. Pero sabemos que ganando unos partidos se puede cambiar la situación y somos optimistas. Trabajamos para ello y estamos dando lo máximo". "Llevamos tiempo en que todos los partidos son finales. Es un tópico, pero todos los puntos cuentan. Sabemos que al final te puedes salvar por un punto o por dos, así que todos son importantes y hay que rascar en todos los que podamos", añadió Cuenca.

Esto derivó en una cuestión sobre sus cuentas para la permanencia, y si coinciden con el pronóstico de Alcaraz de ganar seis de los diez partidos que quedan: "Yo creo que sí. Lucas lleva muchos años en Primera y las ha visto de todas las maneras. Creo que si las conseguimos, nos mantendremos". "Las cuentas son las que son. No son nada fáciles, pero a la afición hay que decirle que daremos lo mejor de cada uno, tanto individual como colectivamente, y así será hasta el final para lograr el objetivo, y que estén contentos con el resultado final porque llevan un año muy difícil", expresó el catalán.

"No pienso mucho" en el futuro, dijo Isaac Cuenca, que centra su atención en la mala situación del equipo, con la que "demasiado tenemos". "Estoy poniendo toda mi energía en sacar esto adelante cuando juegue y cuando no. Del futuro ya se verá cuando se tengan que decidir las cosas. Ahora lo principal es estar en el Granada hasta el final y hacerlo lo mejor posible", remachó. Por eso dijo ver "bien físicamente al equipo" y se ofreció a jugar "donde me necesite el equipo, me da igual dónde. Mientras juegue...".

Isaac Cuenca también habló sobre cómo un equipo tan joven afronta una situación tan delicada, sobre todo teniendo en cuenta su experiencia en momentos así. El catalán dijo que "intenta corregir" algunas situaciones "para saber cómo asociarme con ellos". "Luego, los que tenemos más experiencia en Primera División les decimos que no se vengan abajo, que sepan dónde están, que hay que luchar hasta el final, y que todo es posible hasta el último día", relató el granadinista para finalizar.