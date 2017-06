La semana más larga

Al fin un día tranquilo en el seno del Granada CF después de una semana revuelta en la que los acontecimientos internos casi eclipsaron la presentación de José Luis Oltra como nuevo entrenador. La entidad tiene muchos frentes que atajar ahora en Segunda División. Corregir los errores derivados de un año de gestión casi improvisada por el mucho tiempo que tardó en realizarse el traspaso de poderes de Pozzo a Jiang es la base sobre la que se maneja el dueño, que ahora parece que sí está cogiendo el toro por los cuernos y tomando decisiones, ya se verá si acertadas o no.

EMPEZAR POR LO ÚLTIMO

La tormenta ha cesado en el club, pero como siempre sucede en la mar, las borrascas siempre vuelven. De momento, las aguas han dejado de batir con fuerza en los acantilados del estadio de Los Cármenes, y lo que 24 horas antes parecía el fin del mundo con la llegada de Antonio Fernández Monterrubio a la vera del presidente, ahora no se ve tan mal. Una cosa fue la primera toma de contacto el jueves y otra el primer cara a cara con algunos empleados en la jornada de ayer, donde se cambió el tono destructivo por otro más constructivo. Nadie duda de que habrá recortes en el seno del Granada CF, que da trabajo nada menos que a 105 personas, pero al menos todos tendrán la posibilidad de defender la labor que ha realizado en el club.

UN DATO

Un punto este de los puestos de trabajo dedicado a todos aquellos escépticos que dudan que tener un equipo, del deporte que sea, en Primera División apenas deja beneficios en la ciudad. La creación de empleos habla por sí sola. Lógicamente, en Segunda, el beneficio baja y los puestos sobran. Y no digamos, pues, en otras categorías más bajas.

LUNES

Jiang Lizhang nos citó el lunes a unos cuantos periodistas, además de a otros pocos peñistas y aficionados (una mezcla sui generis) para hablar mucho y tampoco decir nada diferente a lo que dijo cuando llegó al club hace un año. Más que propósito de enmienda, el chino sabía lo que responder ante la realidad que todos le presentamos, en este caso. A la situación a la deriva del club respondió con la incorporación de "figuras mundiales" a la administración, al desastre deportivo con la confianza plena en Manolo Salvador y José Luis Oltra, y a las interferencias de sus asesores con que estas no se producirán. Jiang es un hombre de buenas intenciones y palabras. Lo hemos leído y escuchado muchas veces. No le será complicado que de la teoría pase a la práctica, y por ende a los resultados. Esta temporada no le ha salido nada a derechas. En la próxima no puede volver a fallar estrepitosamente. Porque es eso o la ruina del club en un plazo de tiempo más corto que largo.

EL INTERLUDIO

Pasó al día siguiente la presentación de José Luis Oltra y la constatación del nuevo portero, Javi Varas. Más importante fue que el director deportivo avanzara que a partir del domingo habría novedades una vez haya finalizado la Liga en Segunda. El granadinismo, encendido de ilusión. Cualquier palabra de esperanza les alimenta para unas semanas.

EL CATACLISMO

Se avanzó que Sergi Vieta había sido destituido, pero nada más lejos de la realidad. Que el director general del club sabe que no va a seguir (y que casi se puede asegurar que tiene nuevo destino) es algo que se barrunta desde hace meses. También Jiang sabe que en su proceso de limpieza de todo aquello que huela a MBS (y a Quique Pina, que algo queda) está ser injusto con quien no ha tenido culpa del desastre deportivo, y que a nivel de funcionamiento interno ha tenido más aciertos que fallos, aunque sus errores hagan mucho bulto. Si el director general estaba en la picota, muchos lo están también. La presencia de Jiang en la ciudad abonó el terreno a especulaciones y a una sucesión de informaciones que no hicieron más que corroborar que en las oficinas del club se vive una guerra civil en la que el perjudicado es el Granada CF.

Y PARA COLMO

El presidente, lejos de aplacar los ánimos nombró a un nuevo asesor al que todos apuntan como futuro director general una vez se finiquite la relación con Sergi Vieta, al que le quedan dos años de contrato. Antonio Fernández Monterrubio fue anunciado a última hora de la tarde del miércoles y rápidamente empezaron a funcionar San Google y las agendas de contactos. Y los resultados no eran muy halagüeños sobre la figura de un hombre con un currículum empresarial y académico de los que quitan el hipo, pero que sus experiencias en el mundo del fútbol (Xerez y Rayo Vallecano) no fueron precisamente historias de hadas. Tampoco ayudó que el jueves entrara como un elefante en una cacharrería en el club, tratando quizás con demasiada crudeza (en el fondo, sinceridad) lo que va a pasar las próximas semanas. Alguien le pidió ayer algo más de tacto. Tanto ha tenido que las opiniones han virado de forma radical en apenas 24 horas, lo cual no deja de ser un buen síntoma. Habrá anuncios y sorpresas a partir de esta próxima semana. Algunas agradarán. Otras menos. Tony Adams llegó con la retroexcavadora y ahora Monterrubio, Kangning y lo que le dejen a Cuerva, se pondrán con la palucha y la mezcla. Toca levantar de nuevo los tabiques.

NOTA MENTAL

Media Base Sports ha sido una rémora con sus decisiones, pero si están detrás del Girona que acaba de subir a Primera, tan malos no serían.

CUERVA

Todos están de acuerdo en que el vicepresidente de relaciones institucionales del club debe tomar una posición más activa e importante. Tener mando y tomar decisiones. Intuyo que el movimiento de fichar a Fernández Monterrubio le ha descolocado, pero parece que no influirá en una futura tomar de mayor poder para el granadino. Lo que personalmente tengo es una curiosidad tremenda por ver cómo se toma que la afición le quiera y que la presidencia se resista a darle mando real. En la charla del lunes pasado con Jiang no quiso hablar pese a las veces que se le intentó interpelar o se le aludió. Parece un buen jugador de poker. Sus caras de puertas afuera tampoco dicen nada. También me dicen que es una persona que no habla en balde, que cuando lo hace sienta cátedra. Espero que Jiang sea consciente de que Ignacio Cuerva es un activo muy importante de lo que quiere montar en Granada.