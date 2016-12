"No sólo hay que firmar, hay que acertar. Será determinante"

--complete la frase. Empezar el año en el Bernabéu es...

-Una situación como otra cualquiera. Es un reto, un partido difícil por la calidad del rival, pero hay otros que son difíciles por otras cosas. Todos los partidos tienen la posibilidad de conseguir un buen resultado y dificultades para lograrlo.

-Estos equipos grandes, ¿si tienen el día es imposible ganarles?

-Si tienen el día es difícil para todos los equipos del mundo, para el Barça, el City. Nosotros tenemos que hacer cosas para que no tengan ese día.

-¿Ha logrado el equipo los objetivos que se marcó cuando cuando se hizo cargo del mismo?

-Siempre piensas que puedes hacer más cosas. Nos hemos ido con malas sensaciones, pero una semana antes del partido de San Sebastián estábamos instalados en un mundo de sensaciones positivas. Hemos mejorado, aunque también hemos tenido dificultades imprevistas a nivel de lesiones, y teniendo en cuenta el calendario... Es difícil seleccionar un calendario más difícil. Cuando pase esta jornada habremos jugado con los cinco equipos de arriba en diez jornadas, y con uno o dos partidos más fuera que dentro. Cuando estábamos encontrando una idea se nos han lesionado dos o tres jugadores fundamentales.

-Y también era difícil tener un déficit tan grande de puntos.

-Está claro que con lo que pasó en las ocho primeras jornadas, todo va lastrado por eso. Pensar otra cosa que no sea salvarse del descenso al final es autoengañarse.

-¿Lo de la Copa fue un mazazo, una decepción?

-Fue un partido bueno en los 50 primeros minutos, pero cuando termina con 25 minutos malos es difícil acordarse de lo anterior. Nadie pensó nunca en no pasar, ahí está la alineación. También es verdad que la competición no es nuestro máximo objetivo, pero hemos peleado la Copa con todo lo que hemos tenido en cada momento.

-Para poder lograr la permanencia, ¿cómo de importante es fichar bien en invierno?

-Sabemos las cosas que hay que mejorar. No sólo hay que firmar, hay que acertar. Claro que va a ser determinante. Tenemos que reestructurar la plantilla para que todo el mundo se sienta más cerca de sus objetivos personales.

-La sensación desde fuera es que hay que traer, como mínimo, un jugador por línea.

-Es un tema de la dirección deportiva, aunque está claro que hablamos y comentamos cosas. Lo que es fundamental es que todo lo que venga o complemente algo que no tenemos o mejore. No se trata de sumar jugadores porque eso nos haga estar más tranquilos una semana o dos. Tenemos que traer cosas que no tengamos o que mejoren sustancialmente.

-¿Cuál es su principal preocupación actualmente, la irregularidad del equipo?

-Ese es un reto por el que todos los entrenadores trabajamos a diario. Ahora mismo lo que más me preocupa es que tenemos mucha gente sin poder participar. En determinados puestos nos quedamos expuestos, y vamos a ver la dinámica del mes de enero, de quién se va... Cosas que tenemos que enjaretar día a día.

-El partido contra el Sevilla es el ejemplo a seguir.

-Sin duda. Los partidos contra el Sevilla, el Valencia y el Barcelona, además cada uno con un resultado, son los partidos en los que realmente el equipo ha desarrollado lo que queremos.

-¿Le falta madurez al equipo?

-Colectivamente poco a poco vamos alcanzando cosas, aunque es difícil alcanzarla en mitad de la competición, pero la estamos encontrando.

-¿Le faltan líderes al vestuario?

-No. Es lo que menos me preocupa. Cuando se va mal se va a esos tópicos. El vestuario cuando vinimos era un vestuario muy invertebrado, muy atomizado y poco cohesionado, pero a día de hoy ese ya no es un problema. La gente tiene una idea de trabajo y funcionamiento clara y está cohesionado para conseguir los objetivos.

-¿Qué le hace estar más satisfecho del equipo?

-Con la implicación en las cosas que se proponen. No cuesta trabajo convencer a la gente, hacen las cosas pero no desde la obediencia sino desde el convencimiento. Eso es para mí lo más importante y lo que más satisfecho me tiene.

-El equipo mejora defensivamente cuando juega con tres centrales pero cambia a defensa de cuatro, ¿por qué?

-Hay un jugador que empieza a estar para ponerlo, que es Sergi (Samper), y con ese jugador estamos más cómodos con cuatro e incrustándolo a él en la salida de balón. Yo suelo inclinarme más por jugadores que están bien y a partir de ahí buscar un dibujo.

-Con tres en el medio el equipo parece más equilibrado.

-Todos los sistemas tienen cosas a favor y en contra.

-¿Se va a mantener?

-Volveremos a jugar con tres centrales seguro, pero no porque vaya mal con este dibujo, sino porque un equipo de la parte de abajo no puede vivir con un estilo táctico, eso sólo lo pueden hacer los equipos que tienen jugadores que resuelven partidos.

-¿A principio de temporada tuvo que imponer la autoridad con determinados futbolistas?

-No se trata de imponer autoridad. Hemos generado un vínculo a través de un orden formal y un orden táctico y desde ahí todo el mundo se tiene que sentir cómodo en ese orden. Pasa un poco como con los adolescentes, y en ese sentido no costó mucho trabajo. Para el puesto en que estamos y el año que entre comillas estamos pasando, tenemos un día a día de trabajo muy bueno, y los equipos que trabajan bien consiguen los objetivos.

-¿Se siente más querido y respetado por la grada en esta etapa que en las anteriores?

-El cargo de entrenador siempre está en debate, pero es posible que sí. Me genera la misma responsabilidad cualquier etapa, y esta me genera mucha. Es un momento del club muy bueno en todo, y hay que hacerlo bueno con la permanencia.

-Mucha gente lo ve como la piedra angular del proyecto deportivo, la boya a la que se agarra para creer.

-Si es así agradezco mucho la apreciación del entorno y me siento muy orgulloso. Cuando de nuestro trabajo, de nuestra mente, dependen tantas tantas cosas, es bonito. El cariño del entorno me genera responsabilidad para hacerlo bien. Y si con 24 horas al día no es suficiente, habrá que trabajar 25. Pero con la mente fría para devolver con soluciones ese cariño.

-¿Dónde se ve la próxima campaña?

-Veo al Granada en Primera, lo demás es secundario.

-Complete la frase: Si el Granada se queda en Primera...

-Yo sería la persona más feliz del mundo. Y lo seré. Esta temporada va a tocar disfrutar al final.