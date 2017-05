El sprint ahora lo encabeza José Luis Oltra

Ganará el candidato de consenso. Ni Fernando Hierro, pretensión del presidente, ni Luis García Plaza, primera opción del director deportivo, Manolo Salvador. José Luis Oltra lleva la cabeza y la mayor ventaja en la carrera por el banquillo rojiblanco. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, el valenciano se hará cargo de las riendas del Granada CF siempre que las negociaciones, cercanas pero aún abiertas, fructifiquen. Desde el club no confirman nada, pero esta redacción pudo saber ayer que la vía del ex entrenador de Deportivo, Córdoba y Tenerife es la que ahora parece imponerse. Tanto es así que el fin del plazo anunciado por Tony Adams para ponerle nombre al entrenador, y que finaliza hoy, podría cumplirse, y de no hacerlo, la demora no tendría que superar las 24 horas.

El entorno de José Luis Oltra mantiene silencio, aunque se desliza que quiere coger un proyecto desde cero y que casi al cien por cien entrenará a algún equipo la próxima temporada. Pero del Granada, ni mu. Su agencia de representación, Bahía, tampoco estuvo ayer operativa para esta redacción. Tan sólo existe lo que desde fuentes bien informadas cercanas a la entidad han dejado entrever.

José Luis Oltra Castañer nació en Valencia el 24 de marzo de 1969 y actualmente es agente libre después de ser destituido del Córdoba a finales del pasado mes de noviembre, tras encadenar una racha de nueve partidos sin conseguir la victoria.

La candidatura de Oltra parece contar con el consenso de la propiedad del club, que se ha bajado de la burra con su idea de tentar a Fernando Hierro, y del director deportivo, Manolo Salvador, cuya primera pretensión, Luis García Plaza, tampoco terminaba de ser la idónea para el presidente Jiang por sus pretensiones, a pesar de que el técnico rebajó a dos años su exigencia, como adelantó Marca hace unos días. La vía de este último no está descartada, pero casi. La que tiene las puertas cerradas es la del malagueño, que precisamente ayer supo que no continuaría al frente del Real Oviedo, como informó la Radio Televisión Pública de Asturias (RTPA). Precisamente, el conjunto carbayón se unió al Sporting de Gijón como uno de los equipos que también estarían pretendiendo al técnico valenciano. El Huesca es otro equipo que ha sonado para Oltra, aunque siempre en caso de que Anquela no renovara por los altoaragoneses. Luis García Plaza, al parecer, habría recibido una oferta del Alavés después de la marcha de Pellegrino.

Sí que cada vez está más claro que una vez se haga oficial el nombre del entrenador, los anuncios de fichajes de jugadores se irán produciendo. Algunas fuentes consultadas indican que la dirección deportiva tiene casi cerradas las incorporaciones de entre cuatro y cinco futbolistas, mientras que otras las elevan a ocho y nueve. Si no se han anunciado es porque la preferencia es anunciar al entrenador y porque una buena parte de ellos aún siguen compitiendo. Sí pudo saber este diario que en el club hay interés por dos veteranos, uno de ellos viejo conocido: el portugués Duda, que se despidió del Málaga a final de Liga en Primera, y de su compatriota Ricardo Costa, que ya estuvo en el Granada en el año 2016 y que estuvo cerca de volver en el pasado mercado invernal. Son opciones sobre la mesa que no desagradan ni al club ni a los futbolistas.