La sugestión y las matemáticas

Las matemáticas es aquella ciencia exacta a la que se agarran (nos agarramos) los que la ven (la vemos) venir. Y con razón, mientras los números no indiquen que ya no hay nada que hacer, no digan que el descenso es un hecho sin vuelta atrás, se puede aferrar uno a eso de aún hay esperanza. Así, el granadinismo se agarra a ese hilillo de vida que aún le queda su equipo por mucho que por más que al mirar la clasificación y el 'escaso' calendario que resta se piense que "es que es imposible". Pero, ahí están las matemáticas para inmediatamente recordar que aún es posible, más aún si estamos en Granada.

un pasito de ¿nada?

Había que ganar en La Coruña y, una vez más, se falló en el intento. El Granada sigue oteando el horizonte para comprobar que la línea de la salvación sigue prácticamente donde estaba. No está el panorama como para sumar de uno en uno, más aún cuando ese punto, el del miércoles en Riazor, es el único que se ha conseguido en los últimos cinco partidos. Vamos, ¡uno de quince! Este dato matemático nos invita al pesimismo, pero esta misma ciencas nos devuelve -insisito- a la realidad y nos dice lo que queremos oír: el descenso aún no es un hecho y que se puede revertir la situación.

incapacidad

Lo dicho, había que ganar en el campo del Deportivo para dar un sustento a la esperanza, pero una vez más el Granada volvió a mostrar su ineptitud lejos de Los Cármenes y, además, se demostró que es difícil ganar si apenas se pisa zona de peligro. Un dato, en el segundo tiempo, todo lo que lanzó el conjunto de Alcaraz fue desde fuera del área y casi siempre con destino a la estratosfera. Para que toque la lotería al menos hay que comprar un boleto... Difícilmente se puede vecer si el balón ni siquiera se dirige a la portería rival.

otra vez

Este domingo las matemáticas darán otra oportunidad. Y de nuevo, el mismo mensaje: hay que ganar (al Valencia) porque si no...

moraleja

El que no se consuela es porque no quiere. ¿Qué haríamos sin las matemáticas?