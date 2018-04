La crisis de resultados que atraviesa el Granada, que le ha llevado incluso a alejarse de los puestos de play off por el ascenso, hace que el margen de error que tienen los hombres que dirige Pedro Morilla se haya reducido casi a la nada. Todos en el seno de la plantilla rojiblanca lo saben y en este sentido manifestó ayer el centrocampista Alberto Martín, que tiene claro que al Granada prácticamente ya sólo le vale ganar los partidos que le restan.

"Hay que sumar de tres en tres para no ir a remolque", señaló el granadinista, que al respecto añadió que "nos quedan seis partidos y cada uno de ellos va a ser una final". Según el centrocampista, "vamos a disfrutar y a sufrir con este maravilloso juego", y se mostró convencido de que "con trabajo y sacrificio al final vamos a llegar a buen puerto".

Para salir del bache que atraviesa el Granada, acentuado tras el inesperado empate sufrido ante la Cultural Leonesa, que Alberto Martín califica como "un palo duro" que "fue muy desagradable para todos", es necesario, según el jugador , que "sigamos trabajando, seamos sólidos mentalmente y que todos rememos en la misma dirección". El mediocampista rojiblanco recordó que el partido en el campo del Huesca inicia "una fase ante grandes rivales" de la categoría, por lo que es el momento, dijo, de "demostrar nuestro fútbol y sacar lo mejor de cada uno" porque, según resaltó, "llevamos un mes que no salen los resultados". En este sentido reconoció que "hubo partidos en que no estuvimos a nuestro mejor nivel".

Sobre el rival del sábado, Alberto Martín destacó del Huesca que "es un equipo que ha estado líder muchas jornadas y sigue entre los primeros". El granadinista añadió que el conjunto que dirige Rubi "tiene jugadores con mucha mordiente y otros con buena llegada, y se nota que es un equipo que está bien trabajado". El centrocampista señalo que "en esta categoría nos conocemos todos y hay mucha igualdad", por lo que en partidos como el del sábado "tenemos que sacar nuestras virtudes".

Durante su comparecencia, al jugador del Granada se le solicitó su opinión sobre la destitución del anterior entrenador del equipo, José Luis Oltra. Alberto Martín optó por no entrar en el tema y se limitó a señalar que "son temas de los que no vamos a sacar nada positivo hablando ahora". Asimismo, el centrocampista rojiblanco quiso centrarse en otro mensaje: "Somos los que estamos". E insistió en que "tenemos que remar todos en la misma dirección, no podemos echar la vista atrás porque somos los que estamos y vamos a confiar uno en el otro". Por último, subrayó que "estamos trabajando bien, con una ilusión muy grande, tenemos que ir a muerte con este cuerpo técnico nosotros y la afición".