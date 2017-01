"Por supuesto que el Granada va a lograr la permanencia"

Pocos técnicos locales tienen la hoja de servicios de Óscar Cano (Granada, 1972). Tras una dilatada carrera por distintos banquillos de España, el preparador criado en el Parque Nueva Granada ha dirigido durante el último año a la selección sub 19 de Catar. Su gran trabajo allí le ha permitido ampliar su vinculación con Aspire Academy, una de las sociedades futbolísticas más potentes del planeta, ejerciendo desde el recién estrenado 2017 como director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa, claro aspirante al ascenso a Segunda y conjunto que controla este grupo. En esta entrevista, entre otros asuntos, ofrece su particular visión sobre el mundo de los banquillos, repasa su paso por Catar y su nueva labor en el cuadro castellanoleonés, y se muestra optimista sobre la salvación del Granada CF, conjunto al que dirigió en la temporada 2007/08 y durante algunos partidos de la siguiente, cuando militaba en Segunda B y Paco Sanz era su presidente.

-¿Cómo definiría su experiencia al frente de la selección catarí?

-Muy grata. A nivel de fútbol y vital. Costumbres, hábitos distintos a los que acostumbraba y muchísimo por hacer. Eso saca lo mejor de uno mismo. Me quedo con que en Asia existe talento.

-¿Dirigir a gente joven, en edad juvenil, sigue siendo una de las tareas que le resultan más gratas como entrenador?

-Es una edad que me gusta porque es un paso previo al mundo profesional. Más pequeños, reconozco no tener capacidad para entrenarlos. Una de las cosas que más me gusta de los filiales es esa energía que hace del día a día algo magnífico.

-¿Se siente privilegiado por poder pertenecer a una de las empresas futbolísticas más importantes a nivel mundial?

-Sin duda. He tenido dos propuestas de clubes importantes para entrenar, para salir fuera a un cuerpo técnico en una liga potente sudamericana, pero cuando estás en un lugar donde los procesos cuentan, un proyecto que cree en sus trabajadores, te es fácil elegir quedarte.

-¿Qué espera de la nueva etapa que inicia en la Cultural Leonesa?

-Elegí este cargo y este proyecto porque huele a fútbol. León es una ciudad futbolera, las personas del club me encantan y tengo sintonía ideológica con los principios del proyecto, con el juego que se tratará de hacer. Espero pasar un tiempo de disfrute diario. Mis aspiraciones actuales tienen que ver con el día a día, con construir. No necesito nada más.

-¿Cómo se ve en el papel de director deportivo?

-Pues apasionado, como siempre. Trataré a mi entrenador de la forma en que me hubiese gustado que me tratasen a mí. Él es el que finalmente entrena a los jugadores. Quiero cuanto antes conocer al detalle el mercado, saber de aquellos jugadores que se ajustan al estilo del equipo, y construir algo que perdure en el club. También quieren que me involucre en la metodología, algo que para mí será un placer.

-¿Cómo es Catar?

-Un país donde la tranquilidad te invade, donde tienes la sensación de estar contribuyendo en la emergencia del fútbol nacional porque ellos te lo hacen sentir. A nivel de infraestructura es complicado definirlo porque su riqueza es incontable.

-¿Y cómo será el Mundial de Catar?

-Un éxito, porque se están esforzando en que sea irrepetible.

-¿Qué le enseña la vida cuando le lleva a miles de kilómetros de casa?

-Me enseña fundamentalmente a respetar a los que piensan distinto a mí. Mi mente se ha abierto muchísimo a pesar de reforzar mis ideales. También me ha enseñado a echar de menos. He descubierto allí muchas debilidades que creía no tener.

-Se fue allí con Matías Ramírez de ayudante. ¿Hubiera sido posible afrontar la aventura sin él?

-Uno se da cuenta de que Matias es maravilloso cuando ve que es alguien que jamás tiene interés propio cuando defiende algo. El fútbol está siendo injusto con uno de esos cerebros que tiene siempre una palabra coherente para definir algo. Hubiese sido una experiencia incompleta sin él. Él cree que yo le aporto mucho, pero la realidad es que yo no soy ni el cincuenta por ciento de lo que puedo ser sin que esté conmigo.

-¿Va a lograr el Granada esta temporada la permanencia?

-Por supuesto. Quien no crea firmemente en ello le pido que no se pronuncie. Vivo a cinco minutos de la ciudad deportiva y cada vez que paso por allí recuerdo esas épocas sin élite, sin tener lugar propio para entrenar. Ahora es el momento de alargar definitivamente nuestra presencia en Primera División.

-¿Qué recuerdos le quedan de su paso por el club?

-Todos buenos a pesar de las dificultades del proyecto. Entrenar al club referente de tu ciudad te marca. Los dirigentes intentaron y consiguieron reflotar al Granada, le pese a quien le pese, e hicieron más llevadera la transición a los que llegaron. Todos hablaban de desaparición y fíjate dónde andamos.

-¿Volverán a cruzarse sus caminos en el futuro?

-No tengo ni idea. Ahora caminamos separados pero unidos porque es mi casa, porque tengo muchos amigos en el nuevo proyecto. Les deseo lo mejor de corazón.

-Técnicos mediáticos, muchos nombres, ¿cree que hay demasiada mentira en el mundo de los entrenadores?

-No sabes cuánta. Idealizamos a determinados técnicos porque la prensa se encarga de que tengamos prejuicios positivos. Del mismo modo, se generan interesadamente corrientes de opinión negativa hacia entrenadores. No hay genios fuera del rectángulo. Los genios están siempre pateando la pelota.

-¿Hace años me dijo en una entrevista que el fútbol era una jungla, ¿sigue pensando igual?

-Pienso que me quedé corto. La jungla es el planeta Tierra al completo. Pero lo más importante para mí es que siguen moviéndome las mismas cosas, sigo teniendo los mismos referentes. Me muevo siendo yo y aunque sé que cambiando podrían irme mejor las cosas, prefiero dormir tranquilo.

-Acompañe cada club por el que pasó antes de llegar a la selección catarí con una palabra o una frase.

-Imperio de Albolote: todo lo que soy.

-Arenas: competir.

-Baza: progresar.

-Granada: elite.

-Poli Ejido: juego.

-Salamanca: resistencia.

-Melilla: insistencia.

-Betis B: formación.

-Alcoyano: conocerme.