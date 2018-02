Cuatro meses sin ganar como visitante es demasiado tiempo para un equipo que se ha marcado la obligación de estar en la zona más alta de la clasificación a final de temporada. Si el Granada quiere ascender de forma directa tiene que cortar ya su mala racha a domicilio.

No puede esperar más para reencontrarse con los triunfos lejos del Nuevo Los Cármenes. Hoy tiene que ser el día, se lo tienen que tomar como una final, como si no hubiera mañana. De esta tarde ya no pasa.

En el cuadro local debuta José Ramón Sandoval, que formará con defensa de cincoLa posición de Sergio Peña determinará el esquema que elija Oltra de inicio

Tres empates y cuatro derrotas, las tres más recientes de forma consecutiva, en los siete últimos desplazamientos es una trayectoria que no se puede prolongar más. Un triunfo en Córdoba, que sería el tercero consecutivo después de vencer en casa al Tenerife (2-1) y al Valladolid (1-0), serviría, además, para asegurar a los rojiblancos seguir en zona de promoción de ascenso y les acercaría a la cabeza de la tabla. Todo lo que no sea ganar supondría una nueva decepción.

Parece el Nuevo Arcángel un escenario propicio para regresar a la buena senda como forastero. El cuadro de la vecina capital está situado en zona de descenso, atraviesa una mala racha de resultados y viene de caer goleado en Tenerife. Sin embargo, el cambio de entrenador realizado durante la semana complica notablemente el duelo para los nazaríes.

Ha llegado al banquillo cordobesista José Ramón Sandoval, el técnico que hace tres campañas logró con el Granada una de las permanencias más milagrosas en la historia de Primera.

El madrileño seguro que va a poner las pilas y va a llenar de motivación a los blanquiverdes. Si el Granada necesita los puntos para no descolgarse del ascenso directa, el Córdoba los ansía igual, o hasta más, para seguir teniendo la salvación a tiro de piedra. Ahora es tercero por la cola y cuenta con once unidades de desventaja con la zona de permanencia.

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, recupera para el choque de hoy al central francés Matthieu Saunier y al mediapunta peruano Sergio Peña, ambos tras cumplir sanción, pero pierde a dos de sus mejores centrocampistas: Ángel Montoro, lesionado, y Raúl Baena, sancionado por acumulación de amarillas.

Igual que otras jornadas parecía más o menos claro tanto el once titular como el dibujo que iban a usar los nazaríes, esta tarde es una incógnita y existen dudas en varias posiciones del terreno de juego.

En el centro de la zaga, por ejemplo, Saunier podría quedarse en el banquillo por el buen partido firmado ante el Valladolid por Germán Sánchez. Chico Flores es fijo ahí, mas falta por conocer a su acompañante.

Sergio Peña sí que cuenta con más opciones de regresar al once titular, dado que estaba siendo de lo mejor del equipo en los choques anteriores, aunque todo hace indicar que el dibujo que utilice Oltra determinará su posición de partida.

Si el técnico apuesta de inicio de nuevo por Joselu Moreno y el colombiano Adrián Ramos arriba, repitiendo el sistema usado en el anterior choque frente al Valladolid, Peña estará en el doble pivote junto al camerunés Pierre Kunde.

Sin embargo, en el esquema de un solo delantero, el peruano ocuparía la media punta, que es donde se suele desenvolver, Joselu se caería del equipo titular y entraría en la medular Alberto Martín para dar más solidez defensiva a la medular.

Otras posibles alternativas son que Agra o Hjulsager se estrenen como titulares en el extremo diestro en detrimento de Pedro, o la opción de los tres centrales de partida, lo que haría que Oltra no tuviera que escoger entre Saunier o Germán.

El preparador confeccionó tras el entrenamiento a puerta cerrada de ayer en la Ciudad Deportiva una convocatoria de 18 jugadores en la que no hubo sorpresas, ya que, además de los citados Montoro y Raúl Baena, se quedaron en tierra los jugadores que han sido descartados en las últimas semanas por decisión técnica: Menosse, Espinosa, Antonio Puertas e Iriondo.

En el Córdoba, Sandoval cuenta con toda su plantilla al recuperar al medio Edu Ramos, que se perdió el choque de Tenerife por sanción, por lo que volverá al once en detrimento de Javi Lara. Los ensayos del nuevo técnico han mostrado la posibilidad de que ante el Granada juegue con tres centrales y dos carrileros.

El choque es especial para Sandoval por medirse a su ex equipo pero también para Oltra, ya que el actual preparador rojiblanco dirigió al Córdoba en la campaña 2015-16 y en la primera parte de la 2016-17, curso en que fue destituido antes de recalar el siguiente verano en el club rojiblanco.

En el Granada militan varios ex jugadores del equipo blanquiverde, entre ellos el cordobés Quini, mientras que en el Córdoba está brillando esta campaña Sergi Guardiola, que es el segundo máximo goleador de Segunda tras haber salido por la puerta de atrás y no haber contado con oportunidades en el Granada.

La cita, con arbitraje del castellanoleonés De la Fuente Ramos, a las cuatro de esta tarde.