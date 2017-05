El tiempo de quitarse las caretas

Con este descenso a Segunda estamos descubriendo que las cloacas del fútbol también pueden abrirse estando (aún) en la mejor Liga del mundo (por las estrellas que cobija, no por organización). En Los Cármenes se vivió el sábado ante el Madrid una demostración de desarraigo (no de hartazgo, eso ya lleva pasando un mes) latente durante seis años, la quintaesencia de cómo se puede escarbar más en el hoyo de un ridículo que cada semana escribe un nuevo esperpento, y la persistencia en la constatación de que, de un lado, en el fútbol moderno la vergüenza es un valor a la baja, y de otro, que el chino se siente timado por los que le trajeron aquí.

DE ADAMS

El exotismo que tiene que Tony Adams sea el entrenador del Granada está centrando muchas atenciones de la prensa nacional e internacional, a menudo con la errónea explicación de que este hombre ha venido aquí a salvar al Granada cuando no. Este señor va a firmar y firmará los peores registros de un entrenador rojiblanco, sea la categoría que sea. La intención de ponerse al frente del equipo quizás respondiera a la noble tarea de facilitar la tarea del nuevo director deportivo y tener una lista de descartes para la temporada en Segunda, pero al inglés se le ha olvidado que la competición sigue, y que en esta suerte de pretemporada que lleva realizando desde hace un mes, está siendo injusto. No puede jugar Krhin por decreto cuando Wakaso está bien, pese a que este no vaya a seguir en Segunda. Por esa regla de tres, Angban tampoco debió jugar el sábado. Adams está teniendo tan poco tacto con los pocos que han cumplido que hace las alineaciones mirando la ficha y no los méritos, y si de un hombre que trabaja así depende en gran parte la confección de la próxima temporada, Adams pasará de ser el simpático saco de boxeo del presidente a otro Piru de la vida, con todo lo que ello conlleva futbolísticamente.

¿GUERRA FRÍA?

Parece que dentro del club hay facciones enfrentadas, pero creo que en posiciones menos enconadas de lo que se pretende hacer ver. No solo los ya públicos reproches de DDMC-Adams-Jiang a los colocados por Media Base en el club. Eso sin contar conque dentro todavía hay quienes están ahí por su vinculación con la empresa de Pere Guardiola, el cual podría alguna vez salir a defenderse/dar su versión sobre lo ocurrido este año en el Granada. En un momento donde cada palabra que sale de los responsables de la entidad debe emanar futuro y contrición, todas se analizan hasta el mínimo. Se pide a Vieta y Adams, ahora cabezas visibles del proyecto Jiang, que salgan poco menos que con el sambenito a la Fuente de las Batallas para que reciban escarnio público. Como si el pueblo granadinista demandara que quienes les han hecho llorar paguen por sus pecados como en el medievo. Pero eso es más serio. En el club no pueden echarse piedras contra su tejado por un descenso como tampoco se deberían echar flores así mismos en caso de éxito futuro. Ya ha habido víctimas y habrá más antes del 1 de julio, pero mejor hacerlo de puertas adentro que dar un espectáculo público.

crítica

Deben cuidarse los de dentro de lo que hablan porque sí que está quedando clara su poca cintura hacia la crítica. Quizás, y esto es más opinión que nunca, también por una reacción adolescente del presidente Jiang. Le supongo dolido, engañado, autocrítico y exigente con los que le rodean, pero también tratando de poner solución. Por eso colocó a Adams en el despacho y luego le aprobó la destitución de Lucas. El chino sabe que tiene que hacer algo. El problema es que con quien lo esté haciendo sean la persona adecuada. Supongo en Jiang una confianza enorme en Adams, tanta que quizás le ciegue porque necesita que alguien le haga las cosas bien. Sobre todo porque si el inglés no deja trabajar a Manolo Salvador (si Adams lo fuera, seguro que le da libertad) y el equipo 2017-2018 fuera un fracaso, a quien Jiang tendría que sacrificar es nada menos que al vicepresidente de la empresa (DDMC) a la que pretende convertir en un referente mundial de la captación, compra y venta de futbolistas.

DURA REVELACIÓN

Ha sido una tónica habitual durante estos seis años en Primera. Cada vez que un 'grande' venía a Los Cármenes, siempre se escuchaba a una buena parte de la grada cantar sus goles frente al Granada. Que cada uno puede ser de quien quiera, ojo, pero nunca, nunca, nunca pegará que alguien de Granada, Murcia, Albacete o Zaragoza sea del Madrid o del Barça antes que del equipo de su tierra. En ese dilema moral entre el 'grande' y el 'chico' siempre estará claro quien es el ganador. Lo demás son excusas, pretextos y paños calientes. Que Los Cármenes se pareciera el sábado a un Santiago Bernabéu en pequeñito es una puñalada no solo al sentimiento granadinista, sino a la propia identidad de Granada como ciudad y provincia. Y no. No es un castigo al club ni a los jugadores. Que el Granada estuviera ya bajado no justifica nada el comportamiento de muchos que han usado esa excusa para quitarse la careta que llevaban puesta durante estas seis campañas.