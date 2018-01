En tierra de nadie

El Real Zaragoza visita hoy Los Cármenes sumergido en una vorágine de resultados irregulares y en plena efervescencia del mercado de fichajes de invierno. El conjunto maño ha incorporado a su plantilla a Jesús Alfaro, pero el extremo formado en la cantera del FC Barcelona no ha entrado en la convocatoria. Tampoco estarán dos de los referentes del rival del Granada, ya que Borja Iglesias y Oliver Buff no podrán ser de la partida. El delantero se ha caído de la lista de 18 formada por Natxo González debido a la quinta tarjeta amarilla que vio ante el Tenerife en el último partido de liga, mientras que el suizo será baja por culpa de las molestias que arrastra en su rodilla. El Zaragoza parece un buen rival para que el Granada retome la senda de la victoria, aunque el conjunto maño es engañoso, ya que es capaz de lo mejor y de lo peor dentro de un mismo partido. En La Romareda muestra una mejor cara, aunque la nota negativa la pone fuera de casa. En la segunda vuelta la plantilla dirigida por Natxo González debe dar un paso adelante e intentar luchar por acabar la temporada dentro de los seis primeros clasificados para poder disputar la fase de ascenso, que es el objetivo del club.

confianza

A pesar de los malos resultados y de que el Zaragoza no ocupa el puesto que debería en la clasificación a estas alturas de la temporada, el puesto de Natxo González no parece correr peligro. El técnico vasco solo ha logrado tres victorias en los últimos quince partidos y, aunque viene de ganar al Tenerife por 1-0, el equipo no ha convencido en ningún momento de la temporada. Los malos resultados no han provocado su destitución, ya que la directiva zaragocista ha apostado por un proyecto continuista. Hasta el momento se ha cumplido.

DINÁMICA

Los dos equipos llegan al encuentro en dinámicas totalmente contrapuestas. A pesar de que el Zaragoza ganó el último partido y el Granada cayó ante el Albacete, los maños han ganado uno de los últimos cinco partidos jugados fuera de casa, mientras que el Granada solo ha perdido uno de los últimos cinco choques disputados en Los Cármenes. A pesar de las cifras, los rojiblancos no pueden confiarse ante un rival que última sus esperanzas por hacer algo grande.

LAs claves

El Zaragoza cuenta con una plantilla en la que combina a la perfección veteranía y juventud. Jugadores como Zapater, Mikel González o Toquero contrasta con el descaro y las ganas por agradar de Borja Iglesias o Delmás. El delantero, que es uno de los jugadores más importantes del cuadro maño, no será hoy de la partida en Los Cármenes. El Granada cuenta con una gran baza para el choque. Los balones parados ejecutados por Pedro Sánchez pueden ser un importante quebradero de cabeza para el Zaragoza, que sufre de lo lindo a balón parado.

once tipo

El esquema de juego más utilizado por Natxo González es un 4-2-3-1. Cristian Álvarez es el guardameta titular. El argentino está custodiado de izquierda a derecha por Ángel, Verdasca, Mikel González y Delmás. El doble pivote es de plenas garantías y está compuesto por Zapater, que aporta equilibrio y experiencia, y por Eguaras, que aporta salida de balón desde atrás y llegada arriba. La línea formada por detrás del punta la suelen formar Febas, Toquero y Buff, mientras que en ataque se sitúa Iglesias. La baja de Buff la suplirá Pombo y arriba Vinicius jugará en el lugar de Iglesias, por lo que la zona ofensiva del Zaragoza llega debilitada a Los Cármenes.

sin equilibrio

Borja Iglesias acumula casi la mitad de los goles que ha marcado el Zaragoza esta temporada. Los maños funcionan a la perfección en ataque, pero su gran punto débil radica en su fragilidad defensiva. El Zaragoza encaja más goles (26) que marca (24), por lo que si quiere dar un paso adelante y estar en la zona de arriba necesita hacer un fortín de su portería.