A tiro de una victoria

Aún a expensas de que el Leganés no la líe en el Camp Nou esta tarde, si se cumplen los pronósticos (y los deseos del granadinismo) y el Barcelona doblega a los pepineros, el Granada acabará la jornada a dos puntos de la permanencia, y a tres en el peor de los casos. Una distancia ilusionante que parecía imposible de recuperar hace solo una semana cuando el equipo hizo el ridículo en Eibar, y que no valdrá de nada si lejos de Los Cármenes el equipo no muestra la misma cara que en casa en los dos últimos encuentros. Pero si algo supone estar a dos puntos (provisionales) de la salvación es que el equipo no estaba tan cerca de la misma desde la jornada 5, aún con Paco Jémez en el banquillo.

De las 23 jornadas de Liga que se llevan jugadas hasta el momento, el conjunto rojiblanco solo ha estado fuera de la quema en tres de ellas: la primera (en la que se empató con el Villarreal en casa y que es, hasta la fecha, la mejor clasificación del curso para los rojiblancos, undécimos), la segunda (tras la paliza en Las Palmas el Granada siguió un punto por encima del descenso), y en la cuarta (justo hace una vuelta, cuando se empató ante el Betis y los rojiblancos estaban fuera de la zona peligrosa aunque empatado a puntos con la misma).

3Veces ha estado el Granada a 3 puntos de la permanencia desde que Lucas se hizo cargo del equipo

Fue justamente en la jornada posterior cuando el Granada, aún manejado por Paco Jémez, perdió en casa contra el Athletic de Bilbao y cayó a la zona de descenso para no abandonarla desde entonces. Lo hizo ya con una desventaja de dos puntos con la permanencia, una renta exigua pero que desde entonces no ha podido recortar el Granada... Hasta este fin de semana.

Ha sido el triunfo contra el Betis del viernes, unido al cosechado contra Las Palmas hace dos semanas, los que han posibilitado que el Granada enganche su mejor racha de puntos de la temporada (seis de nueve posibles) y recortar de tal manera los puntos con la permanencia que ahora esté a una sola victoria de margen (sin contar con los averages), y con los de Alcaraz aún teniendo que enfrentarse a todos sus rivales directos (Sporting, Alavés, Deportivo y Osasuna), aunque frente a todos ellos a domicilio.

Desde que Lucas Alcaraz se hizo cargo del Granada en la jornada 8, el equipo no había estado tan cerca de la permanencia como hasta ahora. El entrenador granadino heredó al equipo con cuatro puntos de margen sobre la permanencia después de la derrota que encajó Lluís Planagumà contra el Leganés. Desde entonces, lo más cerca que ha estado Lucas de poder sacar al equipo del descenso fue en las jornadas 15 y 16, cuando tuvo a los suyos a tres puntos del corte. Curiosamente no fue directamente la victoria del Sevilla (2-1) la que puso más cerca del puesto 17 a los rojiblancos, aunque sí que contribuyó, ya que el empate de la semana posterior en Málaga (1-1) colocó al equipo con ese margen, que se mantuvo pese a la clara derrota en Los Cármenes contra la Real Sociedad (0-2) de la fecha previa al parón de Navidad.

La derrota de ayer del Deportivo hace que los rojiblancos, como mal menor, en caso de victoria del Leganés en el Camp Nou, igualen la mejor marca que tienen con Alcaraz con respecto a distancia con la salvación (-3). Y si los pepineros caen, la mejoren. También ayudó la derrota del Sporting contra el Atlético de Madrid, que mantiene a asturianos y granadinos igualados en la tabla a 16 puntos, aunque con mejor balance de goles para los gijoneses.

La victoria del viernes del Granada también supone, aparte de la mejor racha de la temporada, el segundo triunfo seguido en Los Cármenes. Algo que ya se vivió esta temporada con los triunfos frentes al Sevilla y el Osasuna, siendo este segundo partido de Copa. Para encontrar dos victorias seguidas del Granada en casa y en Liga hay que remontarse al final de la pasada campaña cuando se goleó 5-1 al Levante y se venció 3-2 a Las Palmas.