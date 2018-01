Con toda sus armas

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, como todo el entorno rojiblanco, suspira por volver a lograr un triunfo lejos de Los Cármenes, lo que no sucede desde hace tres meses, cuando los rojiblancos se impusieron en Soria al Numancia por 1-3. Mañana se presenta una nueva oportunidad para romper con esta mala racha en el campo del Barcelona B (16:00 horas), un encuentro en el que el técnico granadinista tendrá, tras la recuperación de Ángel Montoro, con todos sus efectivos disponibles, situación que tampoco se produce desde hace tiempo. Esto obligará a hacer descartes, algo que Oltra considera que "no es agradable", si bien deja claro que "la mejor noticia sería tener a todos los jugadores en todos los partidos que quedan".

Para intentar asaltar el Miniestadi, Oltra aseguró que sus jugadores "intentará ser fieles a nuestro modelo, a nuestro estilo, para competir bien", aunque añadió eso de que "en el fútbol lo que cuenta son los resultados", por lo que, "si no ganamos todo será una ruina y si ganamos todo se verá un poquito mejor, pero esto le pasa a todos los equipos".

Nos enfrentamos a un conjunto que colectivamente tiene el ADN del Barça"

El entrenador rojiblanco tiene claro que el Granada lleva "mucho tiempo sin ganar fuera" y que "si queremos estar arriba tenemos que ganar en cada y fuera". Para ello, el técnico reconoció que hay que corregir aspectos del juego que no le gustaron en el partido en el que se logró la victoria ante el Zaragoza el pasado viernes, por lo que, a su juicio, "hay que mejorar, mantener la concentración y cuidar los detalles para poder competir".

Según Oltra, "no hay que obsesionarse" en el encuentro de mañana, en el que hay que saber que el rival "es un equipo que tiene mucha calidad, es un filial con mucho talento individual y que colectivamente tiene el ADN del Barça, con un modelo de combinar, de asociarse y de tenerla con futbolistas de mucho nivel". Es por esto que el preparador valenciano recalcó que "tenemos que hacer las cosas bien y traernos los tres puntos, que es para lo que competimos cada semana".

Sobre la vuelta de Montoro a la normalidad, Oltra subrayó que el centrocampista "ha entrenado" con normalidad y señaló que cuando ha recibido el alta es porque está para jugar un partido completo, por lo que pasa a ser "uno más". El entrenador rojiblanco no aclaró si Montoro regresará al once inicial e, incluso, añadió: "A ver si entra mañana -hoy para el lector- en la lista o no". Y como es habitual en él, tampoco señaló si hará cambios respecto a anteriores duelos por la manera de jugar del Barcelona B.

Cuestionado por los problemas que el Granada están teniendo en las jugadas a balón parado, en las que ha encajado no pocos goles, Oltra dijo que las soluciones pasan por trabajar este tipo de acciones y "tomando conciencia". Al respecto, añadió que "tenemos que hacer autocrítica para detectar y saber donde están los errores", e hizo hincapié en que todo pasa también por "mantener la concentración y la intensidad para que no vuelva a suceder".