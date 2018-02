Y tras la tormenta...fútbol

Después de la tormenta del jueves con la detención de Pina, ex presidente del Granada CF, la consiguiente paralización del club y el revuelo a nivel local y nacional, la entidad recuperó ayer la normalidad. Se podría decir que el fútbol volvió al Granada, que presentó a sus dos incorporaciones: Hjulsager y Agra. Del asunto Pina, ni mentarlo. Incluso se advirtió a los periodistas antes del inicio de las presentaciones que no se iban a admitir preguntas sobre el tema, a pesar de que en la mesa se sentó el vicepresidente Kangning Wang y que en la sala estaban presentes el director general, Antonio Fernández Monterrubio, y el gerente, Fran Sánchez.

Manolo Salvador habló de fútbol y definió a sus dos jugadores con una sonrisa de satisfacción, de trabajo bien hecho. De entrada agradeció a Hjulsager y Salvador Agra su paciencia por haber fichado en el último día. Valoró el esfuerzo del danés por venir al Granada, ya que el Celta "no nos ha dado ninguna opción de poderte comprar a final de temporada", por lo que hizo "todo el esfuerzo". Sobre Agra dijo que "viene a ocupa las mismas posiciones que Andrew", y además reveló que el luso ya fue una opción durante el verano pasado, "pero su representante me dijo que ya había firmado por un equipo de Primera División". "Hemos reforzado esa posición porque creíamos que era conveniente y para motivar aún más a los que están jugando", finalizó el director deportivo.

Llegó el turno de los jugadores. Hjulsager, que habló en inglés, afirmó sentirse "contento por estar aquí en Granada" y que "intentaré ayudar al equipo". El atacante se ofreció al entrenador para jugar mañana contra el Tenerife: "Estoy listo para jugar lo antes posible. Si el entrenador piensa que estoy listo para ir con el equipo, así lo haré. Estoy al cien por cien para participar en el próximo partido".

Para el futbolista cedido por el Celta, "lo más importante es lo que el entrenador quiera de mí". Se definió como un jugador versátil que se puede "adaptar" para jugar "en el ala derecha, en la izquierda, de 'diez'...".

De su nuevo club, el de Amager lo definió como un "equipo de Primera División", por lo que su decisión de firmar por los rojiblancos era porque "quería jugar al fútbol y esta era una buen opción". De su tardanza en firmar, ya que el fichaje llevaba hecho varios días, lamentó la tardanza porque "quería venir a jugar lo antes posible al Granada". "Ha tomado tiempo pero al final estoy aquí", se felicitó.

Achacó también su falta de minutos en el Celta por el entrenador, Juan Carlos Unzúe, que tomó "la decisión de no usarme más". Un contraste con su primer entrenamiento en el Granada: "Estaba muy cansado por el viaje por la noche, pero estaba muy contento. Me siento bien aquí".

Salvador Agra sí habló en español durante sus primeras palabras como futbolista del Granada. Al igual que su compañero de ficha, dijo estar "muy contento por firmar aquí en Granada", "un gran club" que afirmó conocer tras su etapa en el Real Betis: "Eso me dio fuerza para venir aquí". Asimismo destacó que "la afición también" le llevó a decidirse en su fichaje.

Fue sincero al reconocer que no había visto ningún encuentro del Granada CF esta temporada, aunque se justificó porque sus encuentros con el Desportivo Aves, club de procedencia, coincidían en horario con los de los rojiblancos".

"Lo que me ha motivado fueron las personas, cómo hablaron conmigo, y el objetivo de volver a Primera División", declaró el extremo portugués, que se alistó a la causa rojiblanca desde el inicio: "Soy uno más para ayudar. Estoy aquí en cuerpo y alma".

Sobre su temporada y cómo llega de forma al Granada, el jugador de Vila do Conde lamentó que no le estuvieran saliendo bien las cosas en su club de procedencia, en el que acumulaba cerca de 1.700 minutos de juego: "En los objetivos que tenía en el Aves no pasaba por mi cabeza bajar. Hicimos un buen equipo, con buenos jugadores, pero no siempre las cosas salen bien. Quiero darle las gracias también al Aves por sus palabras y dejarme venir al Granada".

Por último, el jugador, cedido hasta mitad de temporada al igual que Hjulsager, recordó levemente su etapa como bético, en la que coincidió con el lateral zurdo Álex Martínez. "Todavía no hablé con él", dijo de entrada, para añadir que "es un compañero que me ayudó mucho en el Betis e hice una gran amistad con él". "No hay mucha diferencia con el jugador que vino al Betis hace años", remató.