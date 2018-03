Mucho trabajo para el que todo lo juega

Pocos jugadores pueden presumir de haber disputado todos los minutos de la Liga cuando el campeonato entra ya en su recta final. No es inhabitual que esto ocurra con los porteros, pero es mucho más inusual que ocurra con un jugador de campo. En el Granada este privilegio no es para Javi Varas, meta que faltó al encuentro de la primera vuelta contra el Rayo Vallecano, sino a Víctor Díaz, que no se ha perdido ni un segundo de juego en 28 jornadas.

El lateral derecho, que es uno de los capitanes del equipo, suele unir a su buen hacer defensivo, un importante caudal ofensivo. De hecho, ha dado varias asistencias de gol esta campaña, la última en el anterior partido contra el Alcorcón a Adrián Ramos para el 1-0, y suele prodigarse al ataque con asiduidad e inteligencia.

Víctor Díaz no faltó a la cita contra el Lugo, pese a que lleva varias semanas con cuatro tarjetas amarillas, a una de la sanción que le impediría seguir jugándolo todo, en un encuentro en el que tuvo bastante trabajo, ya que el cuadro gallego centró sus ataques en su banda izquierda, la que defendía el zaguero rojiblanco.

En los primeros minutos puso al área dos de los tres envíos que efectuó en el choque, pero atacó poco más en todo el duelo. Tanto con Agra como con Hjulsager se entendió bien por la derecha, lo que no fue suficiente para que el Granada ganara.