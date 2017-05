El último cisma de la temporada

Dijo Tony Adams en rueda de prensa que el pitido final del partido contra el Espanyol tenía que marcar el final de la negatividad, de una desastrosa temporada, y servir para que todo el mundo comenzara a pensar ya en el próximo proyecto. Puede que a partir de hoy domingo sea así, pero lo que trajo consigo el último silbatazo de Clos Gómez en Primera División fue una nueva polémica, el que parece último cisma del curso, con la populista vuelta al estadio de Héctor para pedir perdón y despedirse de la afición, y las posteriores declaraciones de Guillermo Ochoa cargando, sin dar nombres contra algunos de sus compañeros.

Por si no había suficiente con llevar varias semanas descendidos, con perder los siete últimos partidos de casa, con caer en las ocho jornadas finales del calendario, con acabar la Liga sumando un punto de 39 posibles o con firmar ocho ridículos y esperpénticos primeros minutos en el encuentro de despedida para caer ante un Espanyol que llegó al Nuevo Los Cármenes de vacaciones, se demostró la desunión y la falta de profesionalidad de parte de la plantilla con los acontecimientos del viernes noche.

Muchos jugadores no tiraron del carro, se escondieron a la hora de jugar los partidos"Guillermo OchoaPortero del Granada

Tras ceder por 1-2 ante el Espanyol, Adams obligó a jugadores y miembros del cuerpo técnico a esperar en el círculo central para aguantar los pitidos de la grada, minimizados por esa absurda manía de club de poner la megafonía a todo trapo conforme acaba el choque.

Todos enfocaron entonces el túnel de vestuarios cabizbajos menos Héctor, que enfiló el fondo de animación del Nuevo Los Cármenes, donde entregó su camiseta a un aficionado. Allí comenzó una vuelta al estadio en la que la mayoría de seguidores aún presentes en sus localidades lo despidieron con aplausos.

En cualquier otra circunstancia podría considerarse la despedida de un jugador que, en líneas generales, ha agradado a la hinchada. De hecho, ese fue el motivo esgrimido por Héctor para justificar su gesto. Sin embargo, lo que vino después demostró claramente dos cosas: que al resto de futbolistas no les gustó lo que hizo el lateral cedido por la Real Sociedad y que no goza de la simpatía de la mayor parte de sus compañeros.

Antes de concluir su vuelta al ruedo particular, fue en su busca para recriminarle lo que estaba haciendo el galo Dimitri Foulquier, uno de los capitanes de la plantilla y que el viernes no pudo jugar por sanción. Si todos nos hemos metido para dentro, qué demonios haces tú buscando el aplauso, parecía decirle el galo con sus gestos de enfado.

Las palabras que salieron de la boca de algún integrante del cuerpo técnico refiriéndose a él o la despedida que tuvo cuando llegó a la caseta, de la que sacaron sus cosas a modo de protesta por su acción, por parte de sus compañeros confirman que nadie estuvo de acuerdo con lo que hizo.

Minutos después compareció ante los medios Ochoa para analizar el partido finalizado y la temporada realizada. El mexicano no tuvo pelos en la lengua y explicó que algunos jugadores se borraron en determinados momentos de la temporada, que muchos no tiraron del carro y que cada uno sabrá si puede irse o no con la cabeza alta del Granada.

No dio nombres, pero en la mente de todos aparecieron esas eternas lesiones de algunos futbolistas, entre ellos Héctor en más de una ocasión, y esos jugadores llamados a marcar la diferencia pero casi nunca aparecieron cuando se les esperaba y necesitaba.

"La gente a la que le toque tendrá que analizar qué se hizo mal" ya que hubo "muchas situaciones en el año de cambio de entrenador, idiomas, jugadores nuevos sin experiencia en la Liga o jugadores que se escondían para jugar los partidos", explicó el mexicano.

"Ha habido lesiones, muchas cosas que no han salido a la luz, mucha gente que de repente tiraba la toalla. Cada uno debe ser autocrítico, ver lo que trató de hacer para revertir la situación, ver lo honesto y profesional que fue durante el año y cada uno sabrá si puede mirar a los ojos a la gente e irse con la cabeza en alto", sentenció.

Cuando fue preguntado sobre si hubo jugadores que no tiraron del carro, la respuesta del 'Memo' fue lapidaria: "Muchos". "Cuando las cosas no salen hay que analizarlo todo, sin asustarse sino siendo honesto y diciendo lo que ocurre", agregó.

Como ejemplo de situación inexplicable ocurrida durante el curso, Ochoa puso el caso de Entrena: "Debutó en la Copa y luego ya no volvió a entrenar con nosotros", indicó sobre el único futbolista granadino que ha gozado de minutos con el primer equipo, aunque lo ha hecho cuando el equipo ya estaba descendido y de la mano de Adams.

Pese a convertirse en el portero más goleado de una Liga en Primera, Ochoa cree que fichar por el Granada fue "una decisión correcta", reconociendo que se marcha de aquí "dolido" por no haber alcanzado el equipo el objetivo de la permanencia.

El cancerbero destacó que el Granada cuenta con una "afición de diez" que apoyó del primer al último partido pese a que "el cariño no fue recíproco por las actuaciones del equipo", pidiendo a los hinchas que sigan al lado del equipo la próxima temporada para intentar "regresar a Primera lo antes posible".