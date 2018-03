La urgencia de los históricos

Oviedo y Granada han llevado vidas paralelas en las últimas dos décadas. Si bien es cierto que el conjunto carbayón disfrutó de la Primera División, e incluso de Europa, cuando los rojiblancos empezaban a luchar por su supervivencia cada temporada, del 2000 en adelante ambos se enfrentaron a un enemigo común: los engendros. A los azules les crearon el Astur para sustituirles en vez de salvarles, y algunos iluminados en Granada decidieron seguir esos pasos. El poderoso don dinero frente al moribundo. Tanto por el Tartiere como por Los Cármenes han pasado lo más granado de las Terceras Divisiones asturiana y andaluza, respectivamente. La fuerza de las aficiones les hizo pervivir en el triunfo, a darles vida en los deportivo hasta que luego aparecieran mecenas, en el caso del Oviedo nada menos que el multimillonario mexicano Carlos Slim, y en el del Granada el italiano Gino Pozzo y ahora el chino Jiang Lizhang.

Dos historias de supervivencia que se juntan en Segunda División con la presión de aquello que les hizo grandes en su día, la necesidad de recuperar el sitio perdido, y las ansias de devolver la alegría a aficiones que están por encima de las categorías que suelen ocupar sus equipos. Por eso el encuentro de esta tarde es una final, la primera de las doce que quedan para los dos conjuntos.

Una derrota dejaría muy tocado a Anquela y volvería a dejar señalado a Oltra

Encima, ninguno de ellos llega bien al partido. El Oviedo acumula cinco semanas sin ganar, cediendo en casa dos empates sin goles (Albacete y Barça B), y tres derrotas como visitantes en Cádiz, Zaragoza y Tenerife. El Granada no llega a ese punto, pero sí que no se puede permitir muchos más tropiezos. Los rojiblancos llevan dos derrotas seguidas que le han hecho pasar de pensar en pisar de nuevo el ascenso directo a ver cómo el colchón con la zona de fuera del play off ha menguado de forma ostensible. Además, en un equipo tan poco acostumbrado a perder en casa como el Granada, venir de una derrota tan dolorosa como la del fin de semana pasado contra el Gimnàstic requiere de una tirita inmediata. El problema para los rojiblancos es que para reponerse al paso atrás necesitará ganar en un feudo como el Tartiere, que aloja a uno de los mejores equipos en casa. El Oviedo, como el Granada hasta la semana pasada, tan sólo ha perdido un encuentro en casa, y la balanza se decanta hacia los carbayones teniendo en cuenta el fatídico nivel de los de Oltra cuando van de visita, donde solo ha ganado tres partidos de 15 jugados.

Por eso, esta tarde se ponen en juego muchas cosas. Seguramente sea de esas ocasiones en las que perder supone más que ganar. El triunfo resarciría al Oviedo y le insuflaría algo de aire al Granada ante el calendario que viene, con dos partidos duros pero en casa (Numancia y Osasuna) y dos de obligada victoria como visitante (Lorca y Sevilla Atlético). Afrontar esas dos salidas con el bonus de haber ganado en Oviedo, y confiando en que la racha en casa vuelva por sus fueros, el salto de calidad en la clasificación sería importante para el Granada. Pero en el lado contrario, las lecturas de una derrota que en Oviedo pondrían en jaque a Anquela, ex entrenador del Granada, que acumularía cerca de mes y medio sin sumar de tres en tres, y que en los rojiblancos supondrían una nueva vuelta de las miradas al banquillo, ya que el equipo no puede mostrar más veces la irregularidad que muestra cuando empieza a quedar tan poco y cualquier ventaja para los que están entre los dos primeros sería demasiada.

Tampoco llegan bien Granada y Oviedo por las bajas. Los locales han tenido que recurrir a su equipo filial para poder contar con un delantero en el partido de hoy. Sus dos referencias ofensivas, Toché y Linares, están sancionados, por lo que no es descabellada la idea de que Anquela recurra al joven Steven para hacer de nueve. Un problema que hoy no tendrá el Granada a pesar de que a Oltra se le han reducido las posibilidades después de que Adrián Ramos se lesionase en el entrenamiento del miércoles y vaya a estar alejado de los terrenos de juego el próximo mes. El entrenador granadinista, que ya tuvo ese problema durante octubre y noviembre, volverá a recurrir a Joselu para el once de inicio, aunque esta vez no jugará con la duda de si saldrá con uno o dos delanteros. 1-4-2-3-1 como pasó en la primera ausencia larga del colombiano. El problema está en que Joselu vea el cartón amarillo durante el choque, lo que le llevaría a cumplir sanción la semana que viene contra el Numancia, un partido que se perderán por estar con sus selecciones Sergio Peña y el otro punta, Rey Manaj. El equipo podría verse sin delanteros dentro de una semana y tener el mismo problema que Anquela hoy, y con la imposibilidad de subir a un punta del filial ya que todos pasarían a ocupar ficha del primer equipo por edad.

La vuelta de Joselu (salvo que a Oltra le dé por cuidarle y forzar a Manaj antes de que se vaya con Albania, cosa rara por otra parte) será una de las novedades de un once titular en el que se discutirán otras dos posiciones, y alguna decisión técnica. Queda entre interrogantes si el técnico optará por Pedro o Agra. Tras dos titularidades seguidas del luso, el descanso le ha sentado bien al alicantino, que tuvo buenas sensaciones ante el Nàstic pese a la derrota. La otra duda es si pondrá a Montoro por primera vez tras salir de su lesión en detrimento de Alberto Martín. En Granada se han quedado nuevamente Espinosa, Antonio Puertas y sorprendentemente el central Germán Sánchez, un hombre del que muchos pensaban que se había ganado la titularidad, y más viendo los fallos puntuales de sus otros compañeros de zaga Saunier y Chico Flores, del que se cumple una vuelta desde su debut con la rojiblanca.

En el Oviedo, no sólo están las bajas de los puntas, si no que Anquela también pierde a Diegui Johannesson, por lo que se ve obligado a repetir con un esquema de juego que claramente apuesta por la fortaleza defensiva y la salida a la contra. Sin el hispano-islandés, el linarense se debate entre Cotugno y Viti para correr la banda derecha. En la medular vuelve Folch y parece poco probable que conserve y saque a Fabbrini en ataque al ser de un perfil menos goleador.

Esto empieza a definirse. Al Granada le hace falta recuperar todos los puntos 'asequibles' que se ha dejado por el camino, y Oviedo es una plaza idónea para hacer acopio de ello. Es lo que tiene haber suspendido los exámenes parciales.