"No tengo una varita mágica"

Manolo Salvador habló ayer por primera vez como director deportivo del Granada CF. Un sillón que empezó ocupando Juan Carlos Cordero de forma oficial desde que llegó en 2009, y cuyo relevo, Javier Torralbo 'Piru', duró poco más de medio año. Salvador es el tercero en tomar las riendas deportivas del equipo granadinista y la figura sobre la que recaerá la construcción del equipo encargado de, al menos, ser un bloque que esté en disposición de luchar por el ascenso a Primera. De hecho, el valenciano repitió muchas veces la palabra "equipo". Buscará futbolistas que respondan a ese perfil, algo para lo que tendrá que trabajar desde ya.

El faurero superó un casting de directores deportivos bastante amplio, según comentó ayer Tony Adams: "He mantenido muchas entrevistas en estas semanas y creo que hemos nombrado al hombre adecuado. Es un día feliz para mí". Salvador les convenció de que "el barco podía seguir a flote", por lo que el valenciano dijo estar "muy agradecido y muy contento, a pesar de que no es un día para estar muy alegres después del resultado y la imagen de ayer -en referencia al partido con el Málaga-".

Hay gente con calidad pero está fallando el equipo. No se ha visto solidaridad entre ellos"

A continuación, Salvador pasó a explicar, de forma somera, sin entrar en profundidades, su manera de trabajar, su línea editorial, y lo que piensa de la plantilla. "Esto tiene solución, sino no estaría aquí", dijo el nuevo director deportivo, quien se define como "un hombre de retos al que le gusta trabajar". "Voy a ser una esponja a recoger toda la información y a partir de ahí tomar decisiones", avanzó. Cuestionado sobre la plantilla que quedará a final de temporada, Salvador piensa "que si tenemos que tomar decisiones por lo visto ayer, no estaría ni el 30 ni el 40 por ciento. Pero esto es una temporada muy larga y hay que recabar mucha información. Hay gente con contrato en vigor y con calidad, pero lo que está fallando es el equipo. No se ha visto que haya solidaridad y eso es importante para hacer un equipo de fútbol", explicó Salvador. También dijo que de la "actitud" que se vea en estos días dependerán muchas decisiones.

Asimismo, el de Faura matizó que "las decisiones se van a tomar desde el Granada CF y consensuadas con DDMC", y se mostró "convencido" de poder darle la vuelta a la política deportiva del club: "Tenemos que ilusionar a la afición. Tengo la idea de cómo se puede hacer, pero tampoco tengo la varita mágica para hacerlo. Pero es importantísimo crear ilusión en la afición, que vuelva estar con el club".

Desvinculó la situación del Levante que heredó en 2008 con la de este Granada, con el que va a tener "más tiempo", y que para él "lo más importante cuando hablo de fútbol es la palabra equipo". "Si funciona, funcionan las individualidades. Si solo firmas individualidades, es muy difícil hacer equipo. Hay mucho ego y es muy difícil. Por eso lo más importante es hacer equipo, y este empieza desde los que trabajamos en las oficinas que haya buen ambiente, transparencia y que se transmita en el campo", finalizó.