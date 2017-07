Cada verano se supera a sí mismo

El CIES Football Observatory publicó un par de informes en el tramo final de la temporada recién concluida que colocaban al Granada CF como el club de las grandes ligas europeas en el que menos duran los jugadores, con una media de 1,28 temporadas de estancia en el club por futbolista en el último lustro, y como el segundo conjunto del viejo continente que más jugadores ha alineado en su primer equipo en estas cinco campañas más recientes (126), sólo superado por el Genova italiano.

El lamentable papel firmado el curso pasado, coronado con el descenso a Segunda, obliga a los nuevos máximos gestores deportivos rojiblancos a hacer borrón y cuenta nueva, lo que va a propiciar que las lapidarias cifras sean aún más escandalosas. Pese a que todos los veranos ha habido muchísimos movimientos en la plantilla, el actual se va a llevar la palma. Aún faltan por confirmarse algunas operaciones, pero a este paso no va a quedar prácticamente nadie del plantel de la temporada pasada.

14en la mente de Adams. El inglés contaba para este curso con muchos que al final no van a estarRui Silva y Adrián Ramos, los dos que llegaron en invierno y podrían continuar

El paso de los días deja a Tony Adams cada vez peor. Es difícil no echarse las manos a la cabeza al recordar algunas de las afirmaciones del inglés, cuando contaba antes de que acabara la Liga que el cuarenta por ciento de la plantilla del futuro ya estaba atada o indicaba que iba a formar sus onces con los jugadores que iban a seguir en el club, y le salía una alineación casi completa.

Nada más lejos de lo que ha ocurrido. Es cierto que entre los jugadores con contrato en vigor, los que pertenecían al club pese a estar fuera y los que interesaban aunque terminaran su relación se podía construir el núcleo central de una plantilla, mas la realidad dice todo lo contrario.

Tiene pinta de que el próximo 11 de julio va a comenzar la pretemporada a las órdenes de José Luis Oltra sólo un jugador de los que la iniciaron la pasada campaña con Paco Jémez: el central galo Saunier. Seguramente esté también Jean Carlos, aún sin estrenarse con el primer equipo. Si la comparación se hace con los que concluyeron el curso, hay que añadir al meta portugués Rui Silva y, si finalmente se confirma que sigue, al delantero colombiano Adrián Ramos. En el camino han quedado o van a quedar hasta catorce jugadores que ocupaban la mente de Adams cuando montaba el once pensando en los que iban a estar el curso venidero en el Granada.

El israelí Atzili y el islandés Ingason tenían contrato aquí pero han sido traspasados al Maccabi Tel Aviv israelí y al Rostov ruso respectivamente. Quedan vinculados al Granada, aunque van a salir seguro, el esloveno Krhin y el marroquí Carcela-González.

Cinco jugadores han decidido no estar en el Granada pese a que el club contaba con ellos. Isaac Cuenca, que acababa contrato, no aceptó la oferta de renovación y se va al fútbol israelí; Lombán se acogió a una cláusula que había en su contrato para poder salir en caso de descenso; y Rubén Pérez instó a la entidad a volver a cederlo a un equipo de Primera (el Leganés) porque no quería jugar en Segunda. Completan la 'manita' Sergi Guardiola, que también volvió de cesión pero decidió rescindir su contrato y ha sido anunciado ya como nuevo jugador del Córdoba; y el joven granadino Juanan Entrena, que también ha comunicado que va a hacer uso de una cláusula que hay en su contrato para poder marcharse a un club de superior categoría. No obstante, sobre el hueteño aún no hay nada oficial.

La no continuidad de los otros cinco jugadores que en su momento estuvieron en las quinielas para seguir en el Granada tiene que ver con otros motivos. Durante varias semanas se comentó que se iba a ejercer la opción de compra sobre el ghanés Wakaso, aunque al final el club lo vio inasumible para Segunda. La ruptura del acuerdo con el italiano Gino Pozzo ha alejado a cuatro de sus jugadores que fueron rojiblancos el curso pasado: el nigeriano Uche, el galo Foulquier, el camerunés Hongla y el maliense Aly Mallé.