"Una victoria ante el Granada nos daría confianza"

El jugador del Oviedo, Ramón Folch, ha destacado que una victoria ante el Granada, único partido en el que admite estar "concentrado", daría al equipo "confianza" para entrar "mejor" en el último tramo de temporada, periodo al que llega en una dinámica de cinco jornadas sin ganar y que hace "más" importante aún pensar sólo en el partido de esta semana.

"Le hemos dado siempre prioridad al partido que tocaba, y estando en una dinámica no muy buena, es más importante que cualquier otra semana. Sabemos que los resultados no están acompañando, pero de los últimos partidos ha habido algunos en los que el equipo ha demostrado que está bien aunque no haya ganado. Hay que seguir en esa línea, trabajando y mejorando", añadió el catalán.

Folch, que se perdió la derrota en Tenerife por sanción, ha reconocido que vivir por la televisión los más partidos le pone "nervioso" y ha admitido que al equipo no le "salieron bien" las cosas, pero ha apuntado también que no hay que pensar en el pasado sino en hacerlo bien ante el Granada para ganar "confianza".

El jugador carbayón, que lo ha jugado todo hasta su sanción, no se ha entrenado con normalidad durante la semana por un golpe, molestia de la que se resintió el martes pero que no cree que le impida estar el domingo ante el Granada.

Para el mediocentro, piedra angular del Oviedo de Anquela, no hay rivales "directos" aún, ya que ese tipo de duelos no se definirán hasta el final, cuando se sepa "donde acaba cada uno". "El Granada es un rival muy complicado, y vamos a necesitar que la afición esté de nuestro lado. Hay que trabajar y mirar a ese partido, porque quedan muchas jornadas, muchos puntos, y lo que hay que hacer es intentar sumar desde este mismo domingo para ver por qué podemos luchar a final de temporada", ha analizado el propio futbolista.