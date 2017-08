Con la vista en Embarba

El Granada CF está atento a los movimientos de mercado de Adrián Embarba. El joven futbolista del Rayo Vallecano va a salir esta ventana estival de la entidad de la franja y en el club rojiblanco es uno de los nombres que manejan para reforzar su línea de vanguardia. De hecho, no es la primera vez que sitúan al madrileño como posible refuerzo de los granadinistas ya que su nombre ha aparecido ligado a los de Los Cármenes en varios mercados, sobre todo en invierno, cuando militaban en Primera División.

El director deportivo de los de franjas horizontales, Manolo Salvador, continúa en la búsqueda de jugadores que refuercen varias demarcaciones de su equipo, y Embarba parece una opción apetecible. De 25 años, el rayista actúa generalmente desde un flanco, en especial desde la diestra, aunque se maneja bien por la izquierda, donde ha hecho más de una aparición con su conjunto actual. Según fuentes muy próximas al entorno deportivo del volante, la intención del Rayo es venderle, algo que el mismo '11' -dorsal que porta en Vallecas- no ve con demasiados malos ojos. La pretensión está clara, lo que no impide que los del barrio obrero de Madrid deseen sacar la máxima tajada posible con el despacho de un futbolista con el que no cuentan.

Formado en el Getafe CF y en el Real Madrid CF, la polivalencia es una de las virtudes de Embarba por las que puede convertirse en una pieza cotizada. Ello ha despertado el interés de algunas escuadras de Primera cuyo nombre no ha trascendido -de acuerdo a las informaciones de varios medios nacionales- y que este diario no ha podido corroborar. De recalar finalmente en las filas del Granada CF, se reencontraría con el que ya fuese compañero suyo en Madrid y que ahora viste la rojiblanca: Raúl Baena.

Adrián Embarba llegó al Rayo Vallecano en 2013 y se enroló en las filas del filial. Pronto comenzó a destacar y fue llamado para 'los mayores' por Paco Jémez. La impresión de muchos entendidos es que no ha llegado a ser la figura que parecía podría haber sido por condiciones, cualidades y desparpajo. A pesar de todo, el jugador aún cuenta con cartel entre muchos clubes, que competirán con el Granada CF en el caso de que los dirigentes granadinistas se decidan a dar el paso definitivo para la contratación del atacante.

En Segunda División y en la campaña que finalizó el pasado junio, Embarba disputó un total de 33 encuentros oficiales, en los que anotó 7 goles. Es más, otro de sus avales es su experiencia, tanto en la categoría de plata como en la élite, donde también ha protagonizado buenos choques con los inquilinos del Estadio de Vallecas.

El Granada CF no pierde de vista a un futbolista que puede ser útil. Sólo las reticencias del Rayo provocaron que el madrileño no llegaste a vestir de rojiblanco hace unos años, algo que parece ahora haber cambiado. El equipo de la capital de España, sin embargo, sigue en su papel y se muestra sin prisa a la hora de buscar acomodo al que todavía es su futbolista. Y ese hecho, precisamente, es el que puede dilapidar su llegada a Los Cármenes, puesto que la dirección deportiva granadina maneja también otros nombres en su agenda para fortalecer el ataque, lo que se ha convertido en la prioridad en este momento -más, tras la lesión de Rubén Sánchez-. Fichajes y llegadas, empero, supeditadas a las salidas de nombres como el de Krhin o el de Foulquier.