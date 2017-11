A vueltas con el recambio de Montoro en la medular

La primera plantilla del Granada Club de Fútbol completará esta mañana el último entrenamiento previo al partido que mañana le enfrentará a la Cultural Leonesa. Una sesión que será a puerta cerrada al igual que la de ayer, aunque esta comenzará media hora antes, a las 10:00.

José Luis Oltra tomará las últimas decisiones para realizar la convocatoria del equipo que viaje hasta León. De entrada, y tal y como anunció ayer en la rueda de prensa, Adrián Ramos no estará en tierras castellanas, por lo que seguramente hoy tampoco entrene el colombiano a fin de preservarlo y poder contar con el para el choque frente al Huesca de la próxima semana. Tampoco se espera la presencia del peruano Sergio Peña, que aún está de regreso de su país natal tras lograr la clasificación para el Mundial.

De esta forma, Oltra decidirá en la práctica de hoy quién toma el relevo de Ángel Montoro en la dirección del equipo. Una decisión importante ya que tampoco podrá contar con el valenciano la próxima semana, y que dependiendo del resultado en el Reino de León, será vinculante o no en la siguiente jornada. Oltra no quiso ayer confirmar la presencia en el once titular de Raúl Baena, aunque tampoco tiene muchas más opciones para suplir a Montoro, por lo que sería lógica la presencia en el equipo del torroxeño aunque esté recién salido de una lesión. La otra opción sería colocar a Espinosa en el medio, aunque todas las posibilidades están abiertas hasta la misma tarde de mañana.