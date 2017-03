El día 8 de marzo, como ya es tradición, celebramos el 'Día internacional de la mujer trabajadora', o sea, el día de la mujer, porque qué mujer no es trabajadora en su propia casa o fuera de ella.

A mí me alegra percibir cómo cada día las mujeres 'existen' más, tienen más peso social, hablan, escriben, cantan, bailan, actúan, se hacen visibles hasta para las y los que no las quieren ver. El lunes pasado Mónica Francés y Jesús Hernández nos fascinaron con su Acción Poética: "Un formato espectacular del acontecimiento poético que funde música, poesía y teatro a un mismo nivel", en la Sala Val del Omar de la Biblioteca de Andalucía.

El jueves, día 2, en el Crucero del Hospital Real, Chantal Maillard hizo una lectura poética -muy suya, muy genial- con motivo de la inauguración de la exposición Y si enemigo no hubiese. Donde mueren los pájaros III, que prepararon el artista David Escalona y ella misma. Ahondando en el dolor, el sufrimiento, en singular, de los seres que en otro tiempo habitaron ese lugar.

Ayer mismo, Pilar Mañas, cada día más perspicaz e incisiva, acompañada de Carmen Canet (con una personal y muy elogiosa intervención), presentó en la Librería Picasso su último y excelente libro, una colección de ensayos, titulada Cuarto interior, en metafórico homenaje, como la autora nos dice, a Una habitación propia, de Virgina Woolf, y que son, también con sus palabras: "Elucubraciones, reflexiones y visiones sobre el vivir", precisando además: "Con el voluntarismo propio de una resistente me he instalado en el futuro que he comenzado a respirar con un nuevo pulmón. Gracias, como desde hace tiempo, al feminismo".

El pasado 10 de febrero la profesora y pintora Carmen Casas Úbeda inauguró una exposición magnífica en el Espacio de Arte Santiago Collado (abierta hasta el 23 de marzo). La pintora lleva ya un importante recorrido, certificado en numerosas muestras que hemos ido disfrutando desde los años 90. Su exposición es un auténtico disfrute para la vista y los sentidos. De un minimalismo conseguido tras largos años de trabajo, pasando por diferentes y significativas etapas, siempre atractivas para el amante de la pintura y la vida que despliegan sus cuadros.

Las mujeres existen y para ir desterrando el machismo, que también existe, nada mejor que mostrarse, mostrar sus obras, su trabajo. Se trata de cambiar la mentalidad. Esa lucha histórica y política que nos queda por hacer.