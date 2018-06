Al 'calor' del Trending Topic

Como si de un axioma se tratase, hablar de feria lo es hacerlo en algún momento también de calor. Ambas cosas se confunden en ocasiones hasta el punto de no poder entender la una sin la otra. Suele coincidir la llegada de la canícula con los días grandes del Corpus. El miércoles ya avisó el sol, pero fue ayer cuando el astro rey golpeó con más crudeza sobre la piel de los miles de granadinos desplazados hasta el recinto de Almanjáyar. El Corpus encara ya su recta final. Si a estas alturas todavía tiene pendiente subir, ha de saber que sólo le quedan los días de hoy y mañana para hacerlo. Y también que encontrará casetas hasta los topes, atracciones a rebosar y un gentío apabullante desde el mediodía hasta altas horas de la madrugada.

Las estampas más tradicionales de la fiesta mayor de Granada se repitieron ayer hasta la saciedad. Calles taponadas por carruajes, multitud de efectivos policiales a caballo, trajes de gitana, olores que alimentan y un positivismo contagioso. El 'jueves de Corpus' representa la cima del Everest de una feria que, como era de esperar, ha ido de menos a más. Jornada de comidas y, dadas las circunstancias, también de 'comidillas'. De dos en concreto. La de la moción de censura a Rajoy y la de un Zinedine Zidane que anunciaba ayer su adiós con la misma elegancia con la que ha sabido gestionar sus éxitos.

Así como Rock FM es la única emisora en la que Pitbull sigue siendo un perro, en el Corpus Lo Malo sólo es un tema candidato a convertirse en canción del verano que baila todo el mundo. Y pese a la relevancia de los acontecimientos, todos los aficionados madridistas se tomaban con humor tanto la dimisión de su entrenador como la posible llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. E incluso un joven tiraba de ingenio en plena portada al afirmar que el francés "está contraprogramando al (sic) Sánchez".

Bromas aparte, lo cierto es que si el calor aprieta, el trabajo en las casetas no se queda atrás. Se intensifica, se multiplica y crece de manera exponencial y proporcional al paso de los días. La noche del miércoles fue tremendamente intensa, pero nada comparado con la siempre farragosa tarea de volver a madrugar para recoger, limpiar, montar mesas, preparar almuerzos y servir comidas. En Almanjáyar el ritmo no para y no vale aquello de "sin prisa pero sin pausa" que tantas veces repetía Ramón García en el Grand Prix. Aquí hay que ir con prisa y sin pausa.

"Se ha notado muchísimo el aumento de gente estos días. En afluencia y en caja. Ayer a mediodía tuve que comer de pie", comentaba Pepe Osorio, socio de la caseta El Cortijo; un lugar donde es absolutamente imposible encontrar un hueco para comer sin reserva previa. Eso sí, "luego por la noche viene la gente a tomar copas". En El Cortijo hacen honor a su nombre, pues los platos son de lo más domingueros y campestres. "El martes hicimos choto, el miércoles fideuá y hoy (por ayer) choco con patatas", apostillaba antes de zanjar que "esta noche vamos a estar a tope".

Las noches también son frenéticas en Carambirubí. Trona la música y vuelan los cubalibres. Allí manda Raúl Castro, quien reconocía que "la tarde de ayer fue muy buena porque hubo muchísimas comidas". "Por la noche tenemos la caseta abierta a todo el mundo, como cada año, y esperamos esta tarde sea fuerte", deseaba. Dicho y hecho. "La 'vin' cómo está el ferial, a reventar", bramaba un espontáneo en perfecto 'granaíno' a causa de la sorpresa generada ante tal muchedumbre. En La Chicuelina, Sergio Cantero destacaba que, "como todos los miércoles, el ambiente está muy bien". "A mediodía es espectacular, y la previsión es que esta noche sea igual de buena que la del miércoles", celebró. Aunque la jornada de hoy no tiene tanto abolengo como la de ayer jueves, nadie duda de que el ferial volverá a mostrar un aspecto inmejorable.

Almuerzos, cenas, rostros conocidos, música, baile, flechazos, asados argentinos, mociones de censura, metro las 24 horas, calor, ¿lluvia?, Lo Malo, lo bueno, Downtown, uptown, Aitana War y todo lo que se pueda imaginar. No se muevan de sus asientos que aún queda lo mejor.