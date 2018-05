"Al ferial sólo se le ha dado un lavado de cara para quitarle el polvo"

-Antes de arrancar el Corpus 2017 aseguró a este periódico que en los pueblos hay feriales mejores que este como de aquí a Lima. ¿Sigue opinando igual?

-Lo sigo manteniendo. Hay muchos pueblos grandes en Andalucía que tienen mejor feria. Yo quitaría incluso a Jerez, que es una pasada lo que tiene de recinto. Pero luego hay muchos pueblos que no cuentan el renombre de Jerez, pero tienen una feria que, por lo menos, está acondicionada y sin problemas. Y esta está como está. La mayoría de las casetas, en torno al setenta por ciento, son de la Federación. Se montan muy dignas, con las cortinas iguales y dan una impresión que no es la realidad del recinto.

-Episodios como el que han vivido los feriantes con la falta de suministro eléctrico imagino que evidencian esa idea de que hay mucho margen de mejora.

-El margen de mejora aquí es enorme. Hay que mejorarlo prácticamente todo. Sobre las quejas de los feriantes, me ha llegado que uno es por el tema de la comida. Porque traen furgones con comida y congeladores que no han podido enganchar. Normalmente siempre hemos tenido luz el jueves: columpios y casetas. La información que nos dieron los técnicos del Ayuntamiento es que hasta el viernes no íbamos a tener luz. Todos los años hay problemas, partiendo de que hay gente que quiere enganchar donde le viene bien y no donde están las cajas. Siempre ha sido problemático el tema de los columpios. Quienes verdaderamente son profesionales de los espectáculos no han tenido problema ningún año.

-Se informó de una inversión de 240.000 euros de Emasagra para mejorar el suministro de agua, otros 297.000 en equipamientos eléctricos y asfaltado. Y a ello hay que añadir otros 207.000 en la iluminación. ¿Es suficiente?

-No. Lo que se ha hecho es un pequeño lavado de cara para quitar el polvo. Por ejemplo, lo que se ha asfaltado en la Calle La Reja, la plaza de los caseteros; la fuente que hay frente a la Caja Rural y el trozo de la Calle La Zambra. Pero nada más que ese trozo. También se han arreglado los cuatro trozos en los que se han detectado desperfectos. Pero es insuficiente. Porque luego empieza la feria y aparecen una serie de casetas en las que empieza a salir el agua de los váteres hasta por los fregaderos de la cocina...

-Pero eso es presenta un problema de salud muy grande…

-Es un problema muy gordo que lleva ya muchos años sin que se acometa de una vez. Hay que hacer bien la infraestructura de saneamientos y también la de la electricidad, que cuando no falla por un lado falla por el otro. Ya hace dos años tuvimos el problema de aquella persona que cayó fulminada mientras enganchaba ilegalmente. Pero, ¿por qué enganchan ilegalmente? Pues porque están todas las cajas rotas y abiertas. Y cuando las ven abiertas, llega uno que conoce a otro que sabe de esto y engancha. Deberían estar todas cerradas, precintadas y sólo al alcance de los técnicos de iluminación, que para eso están.

-Son demasiadas deficiencias y cabos sueltos... Lo de que pueda salir agua fecal por los fregaderos es gravísimo...

-Sí, y yo no tengo que irme más lejos. Simplemente en mi caseta, en los últimos cuatro o cinco años, raro ha sido el Corpus en el que no hemos tenido uno o dos problemas de tener que llamar para desatrancar. Luego nos dicen que la gente tira cosas por el inodoro, pero cuando echan te pueden atrancar el váter; nada más. Nosotros cuando se ha atrancado hemos llegado hasta donde está el colector general y el atranque siempre ha llegado hasta allí, lo que quiere decir que el colector no recoge todo lo que tiene que recoger de agua o por algún lado está el tubo partido. Porque, claro, esto está todo el año abierto y donde instalamos los servicios son agujeros que están ahí. Aquí todo el que entra puede echar lo que quiera. Han llegado a encontrar ladrillos.

-¿La remodelación del recinto ferial y su transformación en un espacio aprovechable durante el resto del año en qué punto está?

-En el mismo. No tienen dinero y gastándose trescientos o cuatrocientos mil euros nos podemos ir a veinte años. Cuando terminen de arreglarlo, lo que hay ya hecho estará roto y obsoleto. Yo sé que son tiempos difíciles. Nosotros no vamos a pedir que hagan un parque aquí que sea el mejor de toda España, pero sí arreglar esto y acondicionarlo para que tenga funcionalidad durante los trescientos sesenta y cinco días del año. Esto es un espacio perdido solamente para una semana.

-¿Qué inversión estima que haría falta para concretarlo?

-Bueno, usted mismo me ha dicho las cantidades. Las últimas noticias que tengo de remodelación, presentada por el anterior equipo de gobierno, hablaban de unos siete u ocho millones de euros. Si se multiplican esos trescientos o cuatrocientos mil euros hacen falta unos veinte años.

-Este año hay siete casetas más que prolongan la tendencia al alza de 2017.

-Cuando cogimos la Federación estábamos por debajo de las 30. Ahora mismo hay 44 casetas federadas, de las que 39 han montado este año. Aquí puede haber en total unas 60 casetas metiendo las institucionales y las comerciales. Yo no sé las cifras que da el Ayuntamiento, porque desconozco cómo se reparten las 'casetas disco'. Imagino que las disco las irán a dividir en varios módulos.

-O sea que todas esas cifras tienen trampa…

-A mí es que no me salen tantas. Las casetas disco a veces se las adjudican a un solo señor y este, a su vez, las divide. Pero como eso lo desconozco… Si han dado esa cifra será correcta. Lo que sí sé es que nuestras hay 39. Lo que pasa es que tradicionales, independientemente de la Federación, puede haber seis o siete más. Por lo que puede haber unas 45 casetas. Algunas dejan mucho que desear. Ahora mismo acabamos de ver con las concejalas (de Ciudadanos), con las que hemos dado un paseo por la feria, como hay dos o tres tradicionales que están de pena. Las cúpulas no tienen nada que ver con lo que hemos puesto los demás. Si a nosotros se nos exige que las casetas estén todas en condiciones y que, una vez instaladas, un ingeniero certifique que reúnen todos los requisitos; yo me preguntaría si esas casetas que en el plano van como tradicionales cumplen con todos los requisitos.

-Lo de la unificación estética ya veo que sigue siendo asignatura pendiente.

-La nuestra no. Si se asoma a la Calle La Caña, el resto monta cada uno como puede. Hay algunas institucionales como la Casa de Motril y, sobre todo, Emasagra que montan una caseta muy bonita todos los años y en línea con las demás. La Caja Rural también aunque esté en una esquina. Pero luego hay una serie de casetas que desentonan.

-Una duda, ¿se le puede llamar 'Real' al ferial o eso sólo para la Feria de Abril?

-Aquí nunca se le ha llamado el 'Real' porque aquí nació la fiesta religiosa por un lado y luego la feria de ganado que, yo de niño la he conocido, y estaba en todo lo que es hoy el Camino de Ronda. Entonces no había construcciones, sino Vega. El mundo casetero empieza con el SEU, la Renfe, la caseta de la Guardia Civil en el Salón y, luego a los tres o cuatro años, La Ruiseñora, La Pepa, Las Maravillas (hoy Los 17). Cuando subimos aquí, en los ochenta, había unas siete u ocho casetas particulares nada más.

-Por primera vez se va a poder acudir al ferial en Metro, y desde el miércoles de Tarasca hasta el sábado funcionará ininterrumpidamente las 24 horas del día…

-Nosotros incluso solicitamos tanto al Ayuntamiento como al propio Metro a ver si podía funcionar también hoy (por ayer) 24 horas. Parece que, en todas las cabinas de las distintas paradas, ya daban sólo hasta las dos de la madrugada. Creo que habría sido una medida acertada porque mucha gente al final va a coger el coche. Y partiendo de que el que venga a ver el fútbol aquí vendrá a las siete y media u ocho de la tarde. Luego habrá cena o copa de bienvenida en muchas casetas que suelen empezar a las diez y media u once. Luego, cuando esté ambientada la caseta, la gente no se va a ir a coger el Metro a las dos.

-¿Con qué se dará esta directiva con un canto en los dientes cuando al final de la feria elabore el inventario anual?

-Con que haga buen tiempo, que la gente se anime y suba sin miedo al frío, al calor o a la inseguridad. Parece que este año el tema de la seguridad se ha tomado más en serio y va a haber un buen dispositivo. En todas nuestras casetas habrá aire acondicionado y en todas se puede entrar. No son casetas privadas. Puede que si hay una cena se cierre esa caseta momentáneamente, o también por temas de ocupación. El resto del tiempo están abiertas y a cualquier persona que venga bien le van a poner ningún problema para entrar.