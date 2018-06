La investidura, mejor a ritmo de sevillanas

Si Julio Iglesias siguiera apadrinando mítines del Partido Popular seguro que, a sus dirigentes, les recomendaría aquello de que no sean "gaviota en el mar", porque "la gente tira a matar cuando volamos muy bajo". La caseta de la formación conservadora es la primera que el visitante se encuentra al cruzar la portada. Está rodeada de la Municipal, la de Diputación y las de los sindicatos. Suerte para ellos que Gobierno y Junta no montan en Almanjáyar. Allí ayer no había nadie, y los camareros se afanaban en limpiar el polvo al ritmo del "tuviste una oportunidad, y la dejaste escapar". Nada que ver con la euforia socialista pese a que su caseta es la única de entre las de los partidos donde no hay marcha, sino únicamente raciones. Allí los concejales y miembros de la plana mayor en la capital, Paco Cuenca al frente, celebraban la buena nueva. Sánchez será presidente con 84 diputados de 350. Alguno incluso insinuaba que da igual "ocho que ochenta", en clara alusión a la situación en la Plaza del Carmen. A falta de caseta propia, los regidores de Ciudadanos almorzaron con los medios en La Bien Pagá. Menos Luis Salvador, que a esa hora todavía regresaba de Madrid. Allí también hubo fiesta.