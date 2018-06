Tesla despedirá al 9% de su plantilla, en torno a 3.400 trabajadores

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha revelado que la compañía despedirá al 9% de su plantilla, que aproximadamente se sitúa en unos 3.400 trabajadores, aunque ha enfatizado en que no afectará a la producción del Model 3.

"Tesla ha crecido y evolucionado rápidamente durante los últimos años, lo que ha resultado en algunas duplicaciones de puestos de trabajo y funciones que, aunque tenían sentido en el pasado, son difíciles de justificar hoy", ha expresado Musk en un email enviado a sus trabajadores. Tras filtrarse a la prensa los despidos, el directivo ha colgado directamente el correo electrónico en su cuenta de Twitter.

Musk ha asegurado que estos recortes de personal se harán de forma que no afecten a los objetivos de producción del Model 3 en los próximos meses. "Dado que Tesla nunca ha logrado beneficios en sus 15 años de existencia, es obvio que los beneficios no son lo que nos motivan", ha justificado el directivo. "Pero no podremos lograr nuestro objetivo [la transición a una energía limpia] a no ser que demostremos que somos sostenibles".

Además de esta reducción de plantilla, Musk ha asegurado que piensa "seguir aligerando la estructura directiva" para lograr una mejor comunicación y "eliminar la burocracia".

Según los últimos resultados anuales de Tesla, la compañía cuenta con una plantilla total de 37.543 empleados, por lo que el 9% totalizan 3.379 trabajadores.