Este año se producirán menos coches que durante 2016

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Mario Armero, ha admitido este martes que España no alcanzará este año el objetivo de los tres millones de coches producidos, como se había marcado la asociación hace cinco años con el lanzamiento de su Plan 3 Millones, que preveía que en 2017 se conseguiría esta cifra de producción.

"Este año no vamos a cumplir con nuestro objetivo de producción y nuestro Plan 3 Millones, y esto no es una buena noticia", ha manifestado Armero en una conferencia en el 32º Encuentro de Automoción organizado por Iese y KPMG en Barcelona, donde ha señalado que se retrasa un año la previsión de conseguir este objetivo de fabricación en el conjunto de las plantas españolas.

Ha recordado que el Plan 3 Millones nació en 2012, cuando en España se estaban produciendo 1,7 millones de unidades, y Anfac se marcó un objetivo "muy ambicioso" que no se ha podido conseguir en el plazo marcado, ya que este año la producción se quedará en torno a los 2,8 millones.

Ha considerado que "no es una crisis", pero ha alertado de que lo más preocupante es que España cerrará este año con menos producción que el año pasado, ya que hasta octubre acumula una caída del 3,9%, mientras que el resto de países europeos de su entorno están registrando descensos menos acusados -en Francia un 0,7% y en Gran Bretaña un 2,7%-- o incluso están creciendo, como es el caso de Italia (+7,9%).

También ha admitido que la evolución de las ventas a particulares está "por debajo de las expectativas" de Anfac, ya que este año está previsto que las matriculaciones de turismos entre particulares crezcan un 3% respecto al año pasado, mientras que el objetivo de la asociación es crecer el doble que el PIB español, por lo que se debería cerrar 2017 con un aumento de las ventas por encima del 6%.

Armero ha indicado que el hecho de no alcanzar los objetivos para este año se ve en Anfac como "un alto en el camino, como un año de transición, y con ganas de trasladar este compromiso para el año que viene", y ha considerado que España necesita fijar una agenda de trabajo consensuada entre todos los agentes implicados, liderada por el Gobierno.

Ha alabado las políticas impulsadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el periodo entre 2012 y 2016, pero ha alertado de que "las cosas han cambiado y no están igual ahora mismo".

Lo ha atribuido a que España ha pasado por un impás político, ya que hubo un año de Gobierno en funciones y ocho meses con "otras prioridades", refiriéndose al proceso independentista en Cataluña.

Agenda de crecimiento

"Lo que estamos pidiendo es más atención", ha afirmado Armero, que ha explicado que en Francia y Gran Bretaña los gobiernos están impulsando reuniones de alto nivel para planificar el crecimiento futuro del sector de la automoción, lo que, a su juicio, también tendría que hacer el Gobierno de España.

Según Anfac, hay tres áreas de trabajo principales: alcanzar un Pacto por la Industria para seguir mejorando la competitividad; el impulso de la movilidad inteligente, y una nueva fiscalidad más medioambiental y enfocada al uso del vehículo y no a su compra.

Emisiones

En cuanto a las normativas europeas para reducir las emisiones contaminantes, ha reclamado "razonabilidad" en las exigencias, ya que ha considerado que es indispensable acompasarlas a la tecnología disponible.

"Seamos sensatos para que no empecemos a autolesionarnos", ha avisado Armero, que se ha mostrado convencido de que la industria del automóvil es la solución y no el problema, aprovechando las diferentes tecnologías avanzadas que se están desarrollando, no solo la electrificación.