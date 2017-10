Nissan tiene “confianza absoluta en las autoridades” ante el problema de Cataluña

El director general de Nissan Iberia, Marco Toro, ha señalado que tiene la “confianza absoluta en las autoridades”ante la deriva secesionista del Gobierno de Cataluña. Este directivo ha afirmado que las “autoridades ya están trabajando para mantener un entorno económico competitivo para nuestras inversiones”.

No obstante, ante la pregunta de si Nissan tiene un plan de contingencia o un plan B por si finalmente se declara la República Catalana de forma unilateral Toro no ha querido dar más detalles y no ha confirmado ni desmentido posibles determinaciones futuras de la compañía.

Asimismo, Toro ha resaltado que la huelga y el ‘paro del país’ que tuvo lugar el pasado día de tres de octubre no afectó en "nada" a la producción de la planta que la empresa tiene en Barcelona y que las oficinas comerciales de Nissan en la región catalana tampoco sufrieron ningún "impacto importante".

En este sentido Marco Toro ha señalado que Nissan mantiene sus previsiones para 2017 de crecimiento por encima del mercado de turismos y comerciales. “Si el mercado está creciendo entre un 7 y un 8% nosotros esperamos ganar cuota de mercado y mantener el 13% que hemos crecido entre los meses de enero y septiembre”, ha señalado Marco Toro. De cumplirse estas previsiones estaríamos hablando de que Nissan podría superar la barrera de las 73.000 unidades para finales de 2017.

Potencial eléctrico

Estas declaraciones de Marco Toro fueron realizadas en el III Foro Nissan de la Movilidad, un encuentro entre los responsables de esta marca y otros instituciones tanto públicas como privadas para el desarrollo del coche eléctrico.

Y en este sentido señalan desde Nissan que en el último año se ha avanzado muy poco en materia del vehículo eléctrico. “Si bien es verdad que las ventas han crecido bastante, en torno al 70%, la cuota de mercado del vehículo eléctrico sigue siendo casi inexistente con alrededor del 0,3% frente a otros países como Noruega que tiene el 18%”, señala Marco Toro.

“No obstante, desde Nissan pensamos que hay un mercado potencial del vehículo eléctrico ya que hemos preguntado a los clientes y el 18% que piensa adquirir un vehículo eficiente cree que sí estaría interesado en comprar un vehículo eléctrico”, afirma Toro.

“Por ello desde Nissan pedimos tres niveles de actuación: el primero es que se pongan en marcha incentivos estables a la compra -como en el resto de países europeos como Alemania que ha puesto un plan a cuatro años con 1.000 millones de euros que ya está funcionando-, una fiscalidad más favorable al vehículo eléctrico –como la reducción de IVA o la exención de IVA- y también desarrollar la infraestructura”, afirma Toro.

“Además, también tiene que cambiar la normativa regulatoria para que el coche sea un sistema de carga bidireccional. Es decir que el coche sea capaz de devolver energía a la red de distribución”, afirma.

Asimismo, desde Nissan también han demandado un mayor número de puntos de recarga en España. “En la actualidad, señala Toro, hay cerca de 4.300 puntos de recarga en España. Sin embargo, en otros países son más numerosos. Este es el caso de los 15.000 puntos de recarga de Francia y los 18.000 puntos de recarga de Alemania”, ha comentado el presidente de Nissan.

Por otra parte, desde Nissan también están esperando la llegada de los próximos 50 millones presupuestados que se sumarán a los ya conocidos 17 millones que se han acabado en sólo unos días de incentivos a la compra del vehículo eficiente.