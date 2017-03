Al coche autónomo todavía le 'falta un hervor'

Que los coches autónomos van en serio es algo de lo que, a día de hoy, nadie que trabaje en la industria del motor lo duda. Son ya muchos los fabricantes que han puesto fecha a la introducción del coche autónomo y predicen que, en cuestión de cuatro o cinco años, ya circularán los primeros vehículos que se conducen completamente solos.

Buena prueba de que hablan en serio es que gigantes como Intel –el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo- se ha gastado la friolera de unos 14.000 millones de euros en la compra de una empresa israelí -Mobileye- especializada en la conducción autónoma.

Sin embargo y hasta que esto ocurra –nos referimos a la llegada real del coche autónomo- todos estos fabricantes o empresas de movilidad tienen que realizar pruebas con este tipo de vehículos. Y hablamos de test en los que las condiciones del tráfico no benefician en nada a los coches autónomos. En primer lugar porque la tecnología no está madura. Pero también porque estos coches autónomos conviven con otros muchos que no lo son –es decir están conducidos por personas- y con unas infraestructuras que todavía no están a la altura –líneas deficientes en el pavimento, ausencia de comunicación coche-infraestructura-, etcétera…

Estos son los principales motivos por los que se están reportando los primeros accidentes con coches autónomos. Siniestros que, aunque son muy escasos y se puedan contar con los dedos de la mano, causan mucha controversia ya que la principal razón de ser del coche autónomo es que el número de accidentes y de víctimas sea igual a cero.

En este sentido, uno de los últimos sucesos ocurridos lo ha sufrido la empresa de alquiler de coches con conductor Uber. En concreto fue el pasado 24 de marzo, cuando uno de sus vehículos autónomos –un Volvo XC90- quedó volcado sobre uno de sus laterales en Tempe (Arizona, Estados Unidos). Al parecer, según la portavoz de la Policía de Tempe -Josie Montenegro-, el vehículo de Uber –que operaba en modo automático cuando ocurrió el suceso- no fue el responsable del siniestro, sino que fue el conductor contrario el que no le cedió el paso.

No obstante y sea como fuere, la cuestión es que Uber decidió por un momento cancelar su programa de prueba de vehículos sin conductor, aunque poco después ha confirmado que volverá poner en las carreteras este tipo de vehículos.

Este nuevo incidente de Uber con el coche autónomo se suma a otro ocurrido en San Francisco hace ya algunos meses. En esta ocasión uno de los coches de Uber –tiene 43 en total- se saltó un semáforo en rojo ante un paso de peatones. Y aunque la compañía en su momento lo atribuyó a un error humano, medios como The New York Times informaron después que el software del vehículo no reconoció el semáforo en rojo y que el error humano fue no haber intervenido con rapidez.

A su vez, este accidente llega después de la polémica surgida por Tesla en la que una persona murió cuando conducía su Tesla Model S en el modo autopilotado. Tesla quedó exonerada de este accidente, poco después en enero de 2017, cuando las autoridades estadounidenses señalaron que no habían encontrado defectos en el Tesla y que el conductor “no frenó, maniobró o tomó ninguna medida para evitar la colisión”.

Volvo venderá su autónomo en 2021

Aun así y lejos de toda la polémica, fabricantes como Volvo continúa con su estrategia de desarrollo de vehículos autónomos. En concreto, la firma sueca tiene como objetivo lanzar al mercado su primero vehículo de conducción completamente autónoma en 2021.

En este sentido, la compañía sueca no es la única. Audi, por ejemplo, acaba de crear una nueva filial centrada en la conducción autónoma, denominada Autonomous Intelligent Driving. Esta nueva filial, con sede en Munich (Alemania), trabaja en un sistema para vehículos autónomos en las ciudades. Asimismo, dicha tecnología se podrá incorporar en modelos de varias marcas y que esta empresa está abierta a cooperar con socios potenciales del sector del automóvil o de las tecnologías de la información.

Ambas marcas no son ajenas, por tanto, a lo que dicen muchos estudios y gran cantidad de expertos. En este sentido, por ejemplo, las previsiones de la consultora MSI son todavía más contundentes ya que señalan que el 99% de las ventas de vehículos en el año 2035 corresponderá a vehículos con conducción autónoma.

MSI apunta, en este sentido, que los vehículos autónomos de nivel 3 (automatización parcial) y 4 (alta automatización) coparán casi la totalidad de las ventas de automóviles dentro de 18 años. Así, la previsión es que en 2020 este tipo de modelos represente el 8% de las entregas.

De esta forma, las ventas de los vehículos con esta tecnología seguirán creciendo de forma significativa en los próximos años, ya que en 2025 alcanzarán una cuota del 24%, mientras que sólo cinco años después duplicarán dicha penetración, hasta un 59% del total.

Asimismo, las estimaciones de la consultora MSI ponen de manifiesto que los vehículos eléctricos también se irán abriendo paso en las carreteras, de forma que pasarán de representar el 1% de las ventas en 2020 al 5%, en 2025 y el 15%, en 2030, mientras que en 2035 se llegará al 45%.

Además, el texto apunta el cambio en la demanda y en la utilización de los vehículos y del transporte que se va a experimentar en los próximos años, en línea con el cambio de la sociedad y de las preferencias de los usuarios.

Así, la movilidad compartida representará únicamente el 0,1% del total en 2020, aunque, según MSI, esta cifra se irá incrementando hasta copar el 1% en 2025. No obstante, el uso compartido del coche será el 3% del total en 2030 y el 9%, en 2035.